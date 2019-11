Huaweis nye flagskib er en folkevogn

Ville denne anmeldelse eksistere, hvis Huawei ikke var i krig med USA og Donald Trump?

Svaret er nok et 'tjaaaah', da der ligger mere end en blodig handelskrig bag forklaringen på, at den kinesiske techgigant forleden lancerede mellemklassetelefonen nova 5T.

Modellen, der på flere områder minder om den i Danmark forhenværende Honor-serie, er ganske vist en af de få muligheder, som Huawei indtil videre har for at sælge en 'ny' model herhjemme med Googles fulde Android-system på.

Men de seneste år har konkurrenter fra Motorola, Nokia og ikke mindst OnePlus ædt sig ind på markedet for både de dyreste modeller og mellemklassen. Derfor giver det dobbelt mening, når Huawei nu vil spille en rolle i sidstnævnte.

Læseren til fingeraftryk sidder i powerknappen - og den er rigtig god, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Foto: Ekstra Bladet

God læser til fingeraftryk

Uanset forklaringen er nova 5T klart et flagskib i prisklassen fra lige under 3000 kroner og op til 5000 kroner. Modellen er velbygget, har masser af digitale muskler og ikke mindst kameraer, der sagtens kan matche konkurrencen.

Det gælder også displayet, den pænt hurtigt USB-C opladning og designet, der er let og ganske elegant for en stor telefon at være.

Begrænsningerne, der altid vil være til denne pris, er, at displayet ikke går helt til kanten eller er så perfekt i opløsningen, som hvis du betaler det dobbelte. Det giver sig selv. Læseren til fingeraftryk er også fortsat fysisk og sidder i powerknappen på højre side.

Det er imidlertid ingen skam at have en fysisk læser, så længe den virker og er hurtig, som det er tilfældet her.

nova 5T tager flotte billeder - men bliver fortsat banket af Huawei P30-serien, der er en af markedets bedste kameratelefoner. Pr-foto

Det skal du vide Display: 6,26 tommers LCD (2340 x 1080 pixels) Vægt: 174 gram Operativsystem: Android 9 Intern lagerplads: 128 GB Eksternt hukommelseskort: Nej RAM: 6 GB Mini-jackstik: Nej, adapter medfølger Bluetooth: 5 Opladning: Via USB-C, hurtiglader medfølger Trådløs opladning: Nej Pris: 3699 kroner (vejledende) - set til 3500 kroner. Kilde: Huawei Vis mere Luk

Langtidsholdbar folkevogn

Der er efterhånden mange modeller på markedet for prisrigtige, men ikke superbillige telefoner. Derfor er kravene til nyheder også, at de kan noget særligt. Og kan nova 5T så det?

Svaret bliver igen et 'tjaaaah', da modellen holder sig på den samme sti, som de fleste andre gør. Beslutningen om, hvilken model handler derfor mere om design og følelser, end noget der kan måles.

Har du lidt flere penge på budgettet, ville jeg gå efter OnePlus 7T-serien, hvor du får anderledes oplevelse, end det nova 5T kan levere.

Huaweis nova 5T er ny i Danmark, men allerede lanceret på flere andre markeder. Pr-foto

Og når vi taler om priser, er risikoen for nova 5T også, at modellen bliver vejet og findes for dyr. Hvis du tænker, at prisen skal under 3000 kroner, skal orientere dig mod Nokia og Motorola, der har mange gode bud i den prisklasse.

Det taler dog til fordel for nova 5T, at modellen har den bedste processor, som Huawei kan levere, rigeligt med RAM og som allerede nævnt kameraer, der intet har at skamme sig over.

nova 5T er med andre ord langtidsholdbar som en god folkevogn.

Huawei prioriterer hurtigopladning af sine telefoner. Derfor følger der en kraftfuld lader med i salgskassen. Og en adapter til hovedtelefoner, da der ikke er et normalt mini-jackstik i modellen. Foto: Ekstra Bladet

