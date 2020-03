Huaweis topmodel afsløret

Huawei P40-serien er ifølge MereMobil.dk på vej til at blive offentliggjort inden længe, hvis planerne fortsat holder stik.

P40-serien inkluderer modellerne P40, P40 Pro og P40 Pro Premium. Det nye billede, der er lækket, afslører modellerne, og hvilke farvevarianter som de kommer i.

Det er Twitter-brugeren Evan Blass, der vanen tro har lækket billederne af de nye modeller, skriver Pocketnow.com.

Tre modeller

Hvis rygterne holder stik, skulle de fire enheder til venstre på billedet være Huawei P40 Pro, som kommer med quad-kamera. Ved siden af den kommer Huawei P40 Pro Premium, der har penta-kamera.

Efterfølgende ser vi i tilfældig rækkefølge Huawei P40, som har triple-kamera, og derudover kommer P40 Pro og P40 Pro Premium.

Hvis det viser sig at holde stik, når Huawei offentliggør deres produkter torsdag den 26. marts 2020, ser det altså ud til, at flagskibsserien i år vil bestå af hele tre modeller og ikke kun to, som de tidligere år. Og modellen kommer altså med triple-, quad- og pentakamera.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Uden Google-tjenester

Samtidig skal vi forvente farvevarianterne: Silver, Grey, Orange (eller Gold), Black, Blue og Aurora.

Det er uvist, om Huawei vil ændre deres planer i forhold til lanceringen, eller de afholder den, som det er planlagt. De har allerede ændret lanceringen til et 'online-only' event, som vi håber forløber som planlagt.

Det er desuden uvist, om P40-serien vil blive tilgængelig i Danmark, da den kommer på markedet uden Googles tjenester.