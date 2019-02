Hundepanik rammer Danmark: - Hvor er min Fido henne?

Shitstorm har i weekenden lagt it-systemet hos Dansk Hunderegister ned - men vi har ikke smidt jeres hunde væk, lover chefen for registeret

TIP OS: Har du oplysninger om sagen? Del dem i en mail til tech@eb.dk

En shitstorm på de sociale medier ramte i weekenden Dansk Hunderegister, der registrerer alle hunde i Danmark.

Registeret bruges nemlig til at identificere for eksempel bortløbne hunde, men ifølge flere opslag på Facebook har overgangen til et nyt digitalt system slettet koblingen mellem ejerne og deres hunde.

Opslagene fik flere tusinde hundeejere til nærmest i panik at tjekke deres oplysninger i registeret i weekenden, hvor sekretariatet var lukket. Og det fik it-systemet til at gå ned.

- Vi ved ikke, om der har været en fejl i weekenden, som fik brugerne til at tro, at deres hunde ikke længere er registreret.

- Men både vi, politiet og andre myndigheder har helt styr på, hvilke hunde der tilhører hvem, siger sekretariatschef Jan Rodtwitt mandag middag til Ekstra Bladet.

Sådan advarer Dansk Hunderegister mandag sine brugere om fejlen. Skærmdump

Manuel kobling

Forvirringen og den spontane shitstorm er ifølge Jan Rodtwitt muligvis opstået, fordi hundeejerne manuelt skal koble deres hunde sammen med deres NemID.

Det sker første gang, man bruger det digitale system. Og det har mange åbenbart ikke gjort, selvom systemet blev introduceret i oktober sidste år.

- Vi har ikke mulighed for at lave koblingen mellem hunde og NemID. Det skal brugerne selv gøre, forklarer Jan Rodtwitt.

- Men det betyder altså ikke, at bortkomne hunde pludselig ikke kan finde vej tilbage til deres retmæssige jer. For oplysningerne om hundene og deres ejere ligger fortsat i registeret.

Leder efter fejl

På Dansk Hunderegisters Facebook-side giver flere brugere dog udtryk for stor utilfredshed med, at sammenkoblingen ikke er sket automatisk. Og flere skriver, at de trods vejledningen fra Dansk Hunderegister fortsat ikke kan koble deres hunde og NemID sammen.

Mandag eftermiddag var systemerne hos Dansk Hunderegister dog stadig hårdt belastet. Og da der muligvis findes en aktuel fejl i systemet, er opfordringen fra registeret, at man væbner sig med lidt tålmodighed.

- Lige nu undersøger vi, om der er en fejl, så vi kan få den løst, lyder det fra Jan Rodtwitt.

