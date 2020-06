Hurtigt internet: Her er vinderen

De vigtigste fakta

Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer stagnerer fortsat og har ligget på lidt over 2.500.000 fra andet halvår 2017 og frem. Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer var 2.536.000 både i starten og slutningen af 2019.

Fastnet bredbåndsabonnementer i alle kategorier med mindst 100 Mbit/s i download er steget 14 pct. fra 939.000 til 1.073.000 i løbet af 2019 og udgør 42 pct. af fastnet bredbåndsabonnementerne i slutningen af året mod 37 pct. året før. I slutningen af 2017 udgjorde bredbånd med mindst 100 Mbit/s 31 pct.

De største relative stigninger ses for de højeste hastigheder. Abonnementer med mindst 1 Gbit/s download er steget 130 pct. fra slutningen af 2018 og et år frem. Dette skyldes en kraftig vækst i bredbånd via kabel-tv-nettet med mindst 1 Gbit/s på 160 pct. eller 11.000 abonnementer. Bredbånd med mindst 1 Gbit/s download udgør dog stadig kun 2,2 pct. af markedet mod 0,9 pct. året før og 0,5 pct. i slutningen af 2017.

Fastnet bredbånd via kabel-tv-nettet er steget med 2 pct. i løbet af 2019, og er for andet halvår i træk størst med 1/3-del af abonnementerne. At kabel-tv-nettet nu er den største teknologi, er et resultat af den lille stigning på lidt under 2 pct. for kabel-tv-net samtidig med et stort fald i de kobberbaserede bredbåndsabonnementer (xDSL) på 110.000 eller ca. hver ottende abonnement fra andet halvår 2018 til andet halvår 2019.

Bredbånd via fibernettet er trods en stor stigning på 14 pct., hvilket svarer til 87.000 abonnementer fra andet halvår 2018 til andet halvår 2019, endnu ikke er nået helt op på siden af kabel-tv-nettet. Bredbånd via fiber er steget 29 pct. svarende til 163.0000 abonnementer fra andet halvår 2017 til andet halvår 2019.

Den samlede up- og download fastnet bredbåndsdatatrafik er steget 19 pct. fra lidt under 5,8 mio. TB (terabyte = 1.024 GB) i 2018 til lidt over 6,9 mio. TB i 2019. I gennemsnit er der up- og downloadet i alt 243 GB hver måned i 2019 mod 205 GB i 2018 via et fastnet bredbåndsabonnement, hvilket svarer til en stigning på 18 pct. mens den gennemsnitlige mobile datatrafik - up- og download - pr. abonnement pr. måned er steget 28 pct. fra 7,5 GB i 2018 til 9,5 GB i 2019.

Den samlede mængde afgående fastnet taletrafik fra PSTN-, ISDN- og IP-telefoni er i alt faldet 9 pct. fra 2,795 mia. minutter i 2018 til 2,537 mia. i 2019, mens de afgående taleminutter for mobiltelefoni er steget 4 pct. fra 14,782 mia. til 15,363 mia. minutter i samme tidsrum.

En lille mobilpakke kunne man i januar 2019 få for 89 kroner med 5 timers tale og 25 GB data samt fri sms og mms. I januar 2020 kunne man for samme pris få 10 timers tale, 10 GB data udover fri sms og mms. I begge abonnementer kan det inkluderede forbrug benyttes i andre EU-lande, dog med en begrænsning på data på hhv. 5 GB i 2019 og 6 GB i 2020.

Kilde: Energistyrelsen