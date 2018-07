Hvis du ikke vil flås: Denne hovedtelefon er markedets bedste

OnePlus har de seneste år slået et solidt hul i markedet for mobiltelefoner, der kan matche de bedste, men koster det halve. Og nu forsøger det kinesiske firma sig så med trådløse hovedtelefoner.

OnePlus Bullets Wireless hedder modellen, der tidligere kunne købes som ledningsmodel, men nu er trådløs.

USB-C og hurtigopladning

Hovedtelefonen skal ligge hen over nakken og er både let at bære og endnu nemmere at koble til dine mobile enheder.

OnePlus har klogeligt valgt USB-C som opladningsstandard. Og bruger du den oplader, der følger med telefonen, får du hurtigopladning med i købet.

10 minutters opladning giver ifølge OnePlus fem timers spilletid.

Samtidig har hovedtelefonen en strømbesparende funktion. Når du tager dem ud af ørerne, kobles de magnetisk sammen, hvilket afbryder den trådløse forbindelse og sparer på strømmen. Det er smart og fungerer gnidningsløst.

Fremragende forbindelse

Under vores test har den nye hovedtelefon overrasket på flere områder. For eksempel har vi aldrig tidligere testet en trådløs hovedtelefon, der har været så klippefast i sin evne til at holde forbindelsen. Bluetooth er ellers kendt for at være af svingende kvalitet, men OnePlus er lykkedes med teknologien.

Forklaringen er muligvis, at firmaet har skruet lidt op for strømforbruget, men ikke mere end at vi under testen nemt kunne holde liv i afspilningen fem timer i træk.

Meget for pengene

Det vigtigste er naturligvis lydkvaliteten, som ikke er fremragende men til prisen over vores forventning.

Vi taler her ikke om en overbasset lyd, men en mere neutral og behagelig lydgengivelse som passer til de flestes behov.

For 599 kroner får du ikke en vandtæt hovedtelefon eller en byggekvalitet, der ligger i toppen af markedet. Du får heller ikke støjreduktion.

Men du får en trådløs hovedtelefon med Google Assistent-stemmefunktion. Modellen er ganske enkelt den bedste på markedet lige nu for forbrugere, som ikke vil flås.

