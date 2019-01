Hvor doven kan man være? Nu kan du brygge øl med kapsler

Det eneste sted, en kapsel skal være, er på toppen af ølflasken.

Sådan tænker mange entusiastiske hjemmebryggere helt sikkert. Og de fornøjer sig gerne med selv at finde de rigtige blandinger, den rigtige temperatur og at få fingrene svinet til under produktionen af deres øl.

Sådan ser hjemmebryggeriet ud. Foto: David Becker/Ritzau Scanpix

Længe leve dovenskaben

Men så er der naturligvis dem, der hylder dovenskaben. Dem har elektronikfirmaet LG netop skabt en løsning til: Lav din øl med en kapsel.

Der er tale om en maskine, der i alle led af produktionen klarer arbejdet for dig. Du skal bare finde den rigtige kapsel, smide den i maskinen, og så tålmodigt vente, indtil hjemmebryggeriet med navnet LG HomeBrew er færdig.

Der er naturligvis en række af kapsler, man kan vælge imellem. Foto: ROBYN BECK/Ritzau Scanpix

Renser sig selv

Ifølge LG, der mandag demonstrerede enheden på CES 2019 i Las Vegas, sørger en forprogrammeret algoritme for, at øllet brygges på den helt rigtige måde.

Du kan kontrollere alt fra en særlig app på din mobiltelefon, og maskinen renser naturligvis sig selv - for er man doven eller hvad?

Så mangler der kun, at maskinen også drikker øllet og kaster det op for dig. Men det kommer nok først i 2. generation.

Det er uvist, om LG HomeBrew sættes til salg herhjemme, og hvad prisen i givet fald bliver.

Skål...eller? David Vanderwaal fra LG drak ikke af glasset under demonstrationen i Las Vegas. Man forstår ham godt. Foto: STEVE MARCUS/Ritzau Scanpix

