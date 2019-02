I dag ændrer alt sig for din mobil

Følg Nokia-eventen live herover

I denne weekend tyvstarter årets mobilmesse i Barcelona. Og søndag eftermiddag holder de største mobilproducenter derfor deres events i et forsøg på at tage opmærksomheden, inden det hele drukner i larmen fra messens mange andre nyheder.

Særligt en producent er værd at holde øje med søndag eftermiddag. For når Nokia klokken 16 holder deres event i den spanske kystby, lanceres verdens hidtil mest ambitiøse kameramobil.

Se også: Glem Samsungs Galaxy S10-serie

Se også: Verdens bedste selfiekamera

Tager vilde billeder

Telefonen har fået navnet Nokia 9 PureView og har hele fem kameraer på bagsiden.

Ud over kameraerne ventes Android 9-telefonen at få 6 GB RAM og 128 GB lagerplads. Displayet indeholder læseren til fingeraftryk, understøtter HDR 10-standarden og er 5,99 tommer stort.

Ifølge den Nokia-reklame, som er lækket forud for eventen og kan ses herover, følger der også ubegrænset opbevaring af foto og video på Google Photos med i købet og garanti for to års opdateringen af Android One-styresystemet.

Og selvom Nokia ikke officielt vil anerkende det, så er nedenstående billede taget og redigeret med netop denne telefon.

Vildt kamera gør Samsung til en vinder

Ti gange zoom

At mobilproducenterne satser på netop kameraerne er ingen nyhed. Så sent som i denne uge lancerede Samsung deres nye S10-serie, hvor fokus også var på kameraet.

Men med Nokia 9 PureView går det finsk-kinesiske firma tilsyneladende skridtet videre og forsøger for alvor at professionalisere mobilkameraet. Forvent en pris på den nye mobil fra 6000 kroner.

En anden trend på mobilmessen er i øvrigt, at grænsen for at lave optisk zoom på en mobil sprænges. Således er standarden nu ti gange optisk zoom, efter techfirmaet Oppo lørdag afslørede en ny mobil med netop denne standard.

Andre producenter ventes snart at følge efter med lignende telefoner.

Du kan fra klokken 16 se Nokias event her.

Se også: Giv dine højttalere nyt liv