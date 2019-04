IKEA bygger lyd ind i møbler

Har netop præsenteret to nye højttalere, som er udviklet sammen med Sonos

Fra 1. august bliver lyd og møbler integreret ganske tæt hos møbelgiganten IKEA.

Det svenske firma har netop lanceret to nye højttalere, som firmaet har udviklet sammen med Sonos. Sidstnævnte står for det tekniske, hvilket betyder, at højttalerne fungerer helt, som man allerede kender netværkshøjttalerne fra Sonos.

Sådan ser den billigste af de to højttalere ud, når den også bruges som en hylde. Pr-foto

Det koster de

IKEA tager sig derimod af design og indbygningen i to typer af møbler. Eller skal vi snarere skrive et møbel og en lampe. Den dyreste udgave af højttaleren er nemlig også en bordlampe, mens den anden og billigere model kan fungere som en hylde ved siden af for eksempel en seng.

Når højttalerne med navnet SYMFONISK sendes på markedet 1. august, sælges de alene i IKEA's varehuse. Her vil den kombinerede bordlampe og højttaler koste 1699 kroner, mens modellen, der også kan fungere som en hylde, koster 799 kroner.

