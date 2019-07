IKEA gør kedelig højttaler sexet

Det har ærligt talt været en lidt flad og firkantet fornemmelse at kigge på serien af netværkshøjttalere fra Sonos de seneste år.

Det er lyd og teknisk funktionalitet, som Sonos er blevet kendt for. Ikke sit design.

Men et nyt samarbejde med møbelgiganten IKEA giver bogstaveligt talt de amerikanske højttalere 'tøj på'.

Der er nemlig skruet op for både design og stoffer i de foreløbigt to nye højttalere, som har fået navnet SYMFONISK.

Kræver flere apps Indtil videre skal du rode med flere apps, hvis du vil styre både lyd og lys i det nye system. Sætter du en smartpære i lampen, vil du skulle bruge en speciel app til den, mens du styrer lyden fra Sonos' app. En samlet løsning er dog på vej fra IKEA.

Vil mere end møbler

IKEA er ikke fremmed over for at tage teknologi ind i sit sortiment.

De seneste år har møbelfirmaet introduceres både smarte elpærer, egne højttalere og en lampe med trådløs oplader til din mobiltelefon. Nu tager IKEA så skridtet videre og lægger sit navn og designteam til lampen og boghylden, der har fået indbygget højttalere fra Sonos.

Solid lampe med lyd Lad os begynde med den største og dyreste enhed, som er lampen til 1699 kroner. Her er tale om en ganske stor bordlampe, der lydmæssigt matcher den oprindelige Play 1-serie fra Sonos. Lyden er derfor meget habil og vil med blot en enkelt lampe tilfredsstille de fleste.

Da der er tale om en Sonoshøjttaler, får du samtidig alle fordelene ved det system. Lyden fordeles i hjemmet via wi-fi. Og du kan koble lampen sammen med andre Sonos-enheder.

Du bestemmer selv, hvilken type af pærer du sætter i højttalerlampen. Desværre følger IKEA's TRÅDFRI pærer ikke med i købet. Og den store knap, der ligner en lysdæmper, kan alene tænde og slukke. Til prisen er det en smule fedtet, at man ikke får en pære med, mener vi.

Foto: IKEA

Boghylden er perfekt

Der er dog intet fedtet over vores favorit af de to nyheder, nemlig boghylden med lyd.

799 kroner koster enheden, der passer perfekt ind mellem bøgerne i en bogreol. Eller monteres som en boghylde ved siden af sengen eller alternativt som en krydderi hylde i køkkenet.

Lyden er ikke på niveau med lampen, men markant bedre end den lyd som for eksempel Google Home leverer.

Hvis det er første gang, at du investerer i Sonos-højttalere, er vores anbefaling, at du køber to af disse enheder og parrer dem i stereo.

På den måde får du en rigtig god lyd i et pænt design. Og til en pris der er den laveste nogensinde.

