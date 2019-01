Ikke bygget til vegetarer: Har pakket pc ind i læder

Normalt begynder man ikke med duften, når man tester en bærbar computer.

Men både nærværende tester og adskillige kolleger gjorde netop det, da vi havde HP's Spectre Folio til test: Satte næsen ned til det læder, der nærmest indbinder den flade 2-i-1-computer.

Og lige så behageligt det er at lugte til computeren, lige så lækkert er det at føle på den.

Også i åben tilstand afslører læderet sig hurtigt. Både visuelt og med en behagelig duft. Foto: HP

Kraftfuld bærbar

Inden det her ender som en artikel i den mere sensuelle afdeling af ekstrabladet.dk, så er Spectre Folio naturligvis først og fremmest en bærbar computer.

Og til prisen får du da også en ganske kraftfuld bærbar, der både agerer som netop computer og tablet.

Vores oplevelse af maskinen var, at den var hurtig, har et fremragende display og på andre måder ligger i samme kategori som de bedste Surface Pro fra Microsoft.

Danske B&O står for den indbyggede lyd, som er rigtig god. Foto: HP

Bliver ikke en sællert

Læderet, der er virkeligt smukt udført på maskinen, er med til at gøre enheden en smule tung. Det er så prisen for at vælge et naturmateriale og ikke som normalt plastik og andre kunstige materialer.

Spørgsmålet er dog, hvem Spectre Folio retter sig mod. Det er næppe valget for den almindelige bruger, men naturligvis med til at vise, hvorfor HP fortsat ligger på toppen af markedet for bærbare Windows-computere.

Så selvom den ikke kommer til at sælge i stort tal, er den et godt eksempel på, hvordan design og teknik kan gå hånd i hånd. Og dufte godt, når det sker.

Der er kælet for alt helt ned i de mindste detaljer. Foto: HP

