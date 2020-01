Imponerende funktion på ny mobil

Vi forventer fortsat mere og mere af vores mobilkameraer. For at følge med forventningerne har mobilproducenterne derfor lagt flere og flere kamerasensorer på bagsiden af telefonerne, og i dag er det almindeligt at se både tre og fire kameralinser på ​​topmodellerne.

Men med flere og flere kameralinser på bagsiden bliver det også et stadig mere rodet design. For at forhindre dette, har Oneplus fundet på et lille trick på sin nye koncept mobil.

Den kinesiske producent har nemlig løst problemet ved at bruge et filter i glasset til at beskytte og skjule kameralinsen.

Når kameraet er tændt, vil du se kameraet 'øjne' som på en almindelig mobiltelefon, men hvis du slukker for kameraappen, blændes linserne ved at det forreste glas bliver sort. Det minder om samme teknolog, vi kender fra enkelte biler og fly.

Foto: Tek.no

Den nuværende topmodel fra OnePlus:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

For eksempel - hvis du nogensinde har fløjet med en Dreamliner, har du sandsynligvis set, hvordan ruderne på flyet kan blændes helt eller delvist. Alt efter hvor meget spænding der påføres filteret.

Dette såkaldte elektro kromatiske glas er dog ikke alene valgt af æstetiske hensyn. Det har også den fordel, at det kan fungere som et ND-filter (Neutral Density) eller gråt filter, som det også kaldes. Et ND-filter kan begrænse mængden af ​​lys, som billedchippen tager ind.

Fordelen er, at du kan tage billeder med en kortere lukkerhastighed eller større blænde, hvilket vil gøre det lettere at tage billeder med en sløret baggrund med mindre dybdeskarphed.

Denne funktion kan kun bruges i kamera appens professionelle tilstand, hvor den har sin egen 'ND8' -knap. I OnePlus' tilfælde findes nemlig kun to valg: ND8 eller ingenting. Vi fik desværre ikke mulighed for at prøve det i praksis, da vi forleden tog et smugkig på telefonen.

Så løsningen giver dig altså mulighed for at få en ren bagside på telefonen, når du ikke bruger kameraet. Og Concept One, som telefonen kaldes, har et design, vi kan lidt.

Foto: Tek.no

Billigere udgave af OnePlus:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

OnePlus har i en periode arbejdet med McLaren. Og telefonen har derfor blandt andet orange læder fastgjort bagpå, bortset fra den del hvor det sorte kamera glas er placeret.

Resten af ​​rammen er guldfarvet, og vi må sige, at vi normalt ikke synes, at guld er så pænt på telefoner, men kombineret med eksklusivt læder spiller dette meget godt.

Bortset fra det specielle elektro kromatiske glas og de få fordele det giver, er der imidlertid ikke meget, der adskiller denne telefon fra de andre modeller af virksomheden.

Vi får at vide, at Concept One har den samme hardware som Oneplus 7T Pro McLaren. Og det betyder blandt andet, at selfiekameraet hopper op og ned i toppen.

Det betyder også, at den meget gode skærm er inkluderet. Med hele 90 billeder pr. sekund som giver en særlig god billedoplevelse, når du bruger telefonen.

Vi synes bestemt, at Concept One er et interessant koncept. At bygge denne teknologi ind på en så lille og smal overflade som bagsiden af ​​en mobil er imponerende.

Nu skal den så bare bygges ind i fremtidige modeller og ikke bare et koncept. Vi krydser fingre - hårdt!

Billigt men godt alternativ:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen