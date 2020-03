Imponerende lyd under 1000 kroner

Det svenske mærke Supra fik sit gennembrud i 2014, da Nitro-modellen blev hyldet af et næsten samlet anmelderkorps. Siden har de udvidet med et antal modeller - senest en fuldt trådløs model kaldet Supra Nero-TX, som er den, vi har til test i dag.

Virksomhedens navn er strengt taget ‘Sound by Sweden’, mens produkterne kaldes 'Powered by Supra'. Imidlertid markedsfører alle butikker produkterne som Supra, så for nemheds skyld vælger vi at kalde testmodellen det.

Meget diskret

Nero-TX er først og fremmest et sæt meget kompakte in-ear-hovedtelefoner. De stikker næsten ikke ud af øret og må siges at være blandt de mest diskrete modeller, vi har testet. De vejer også så lidt som 3,8 gram hver, så efter du har fundet en øredut, der passer i øret, er det meget let at trække dem ud igen.

Det medfølgende etui er også lille og lommevenligt, men det vejer mere end mange af konkurrenternes etuier. Det skyldes, at Supra har valgt at sætte et relativt stort batteri i etuiet, hvilket ifølge firmaet giver 80 timers batterilevetid til hovedtelefonerne, ligesom du kan bruge etuiet som en lille nødoplader til for eksempel din telefon.

Hovedtelefonen selv har en angivet batterilevetid på fem timer, hvilket betyder, at du i teorien er i stand til at genoplade dem 15 gange, før du skal tilslutte etuiet til et strømstik.

Der er både USB-A og microUSB indgange i etuiet, men alene USB-A kan 'sende' strøm, mens microUSB alene kan modtage. Foto: Tek.no

En helt uforståelig beslutning, der er taget om Supra, er, at låget til etuiet ikke hænger fast. Det betyder, at du risikerer at miste det. Heldigvis hjælper en magnet med at holde låget på plads, så det burde være relativt uproblematisk at have etuiet liggende i en taske, uden at det falder af.

Som vanligt må vi også påpege, at det ville have været rart med USB-C i stedet for mikroUSB til opladning. Der sidder både en USB-A og en microUSB-indgang i etuiet. Men USB-A kan alene levere strøm, mens microUSB alene kan modtage strøm.

Batterikapaciteten er i øvrigt på 1600 mAh, så hvis du planlægger at oplade telefonen med etuiet, når du næppe 50 procent, før ‘nødopladeren’ er tom.

Mange funktioner og få knapper

Hovedtelefonen tændes normalt straks, når du fjerner dem fra etuiet, men vi oplevede denne funktion som en smule upålidelig. Inde i etutiet ser der ud til at være meget lidt plads til bevægelse, før stikkene tændes, og de opretter forbindelse til telefonen i tide og utide, hvilket kan være meget irriterende.

Hver af de to enheder har en lille knap på ydersiden, og Supra har valgt at inkludere næsten alle kontrolfunktioner i de to knapper. Og læringskurven er noget høj og er også lidt omvendt i forhold til de fleste andre producenter, hvor højre på Supra er forrige nummer/volumen ned og venstre er næste nummer/volumen op.

Fysiske knapper betyder også, at du er nødt til at skubbe propperne endnu længere ind i ørerne for at udføre en kommando, hvilket ikke er optimalt, men generelt er vanskeligt at undgå på produkter som disse.

Meget god lyd

Lyden er derimod imponerende, især i betragtning af modellens pris og størrelse.

Supra præsenterer først og fremmest et ret rigt lydbillede med et solidt basfundament. De er ikke så solide og tørre i bassen som de bedste i kategorien, men er stadig engagerende og dejlige at lytte på.

Desuden er diskanten både skarp og detaljeret, skønt den ikke er så godt løst og mangefacetteret som for eksempel modeller fra Sennheiser og Bang & Olufsen, men disse koster også betydeligt mere end Nero-TX. Diskanten balancerer perfekt på grænsen til at være for skarp, men for det meste rammer Supra diskanten fint, så lyden ikke bliver trættende eller skærer i ørerne.

Hvis vi havde adgang til en equalizer, ville vi nok have skruet lidt ned på de øverste niveauer, men desværre har Supra ingen app, så du må i stedet bruger equalizeren på din musikafspiller, hvis den har en.

Man kan ikke lige se det, men Supra-etuiet (til venstre, red.) er en tung sag. Fra netop venstre og i urets retning er det: Supra, Sony WF-1000XM3, Apples AirPods Pro og Creative Outlier Air. Foto: Tek.no

Lydbalancen er ellers noget kølig, som det ofte er tilfældet med disse svenske lydmærker. Lidt mere luft i den midterste tone havde gjort det samlede indtryk et par hak bedre, for Supra kæmper undertiden for at holde de forskellige elementer fra hinanden i sange, hvor der sker meget på samme tid.

Sammenlignet med vores tidligere billige favorit, nemlig Creative Outlier Air, synes vi også, at Supra er foran. De har lidt mere dynamik og et lidt større og mere luftigt lydbillede, som i alt giver en bedre oplevelse - selvom de ikke adskiller sig meget. Supra er også markant mere kompakt og diskret i øret.

Som tidligere nævnt oplyser firmaet, at batteriets levetid er fem timer i selve enhederne og hertil kommer en en række opladninger i etuiet. Det er kun halvdelen af, ​​hvad Creative Outlier Air kan levere, men på samme tid har du sjældent brug for mere end fem timers lytning. En kort tur i etuiet gør dem også hurtigt klar.

For god ordens skyld: Supra har ikke trådløs opladning, men vi forventer heller ikke denne funktion i prisklassen.

Sådan er opkaldskvaliteten

I denne prisklasse forventer vi heller ikke meget med hensyn til mikrofonkvalitet, og Supra lever på dette område op til forventningerne. I stille omgivelser fungerer de fint under telefonopkald, men så snart det bliver støjende eller blæsende omkring dig, får de meget større problemer.

Algoritmerne prøver så godt de kan at reducere støj omkring dig, men desværre får det også din stemme til at forsvinde, og modparten hører meget lidt af, hvad du siger.

Med andre ord: De er ikke direkte ubehagelige at lytte på under samtaler, men på samme tid er det svært at kommunikere uden problemer. Du får også problemer med at høre din egen stemme særligt godt, når du taler i telefon.

Alt i alt kommer Supra til kort her, men de fungerer altså perfekt til samtaler, så længe det ikke er meget støjende omkring dig. Det vil sige hovedsageligt indendørs.

Endelig skal det nævnes, at de har lidt problemer med synkronisering af lyd, når du afspiller video på for eksempel en mobiltelefon.

Supra-hovedtelefonen (til højre, red.) er meget kompakte, og de enkelte enheder vejer blot 3,8 gram hver. Her ses de sammen med Creative Outlier Air, der er et andet prisbilligt og godt produkt. Foto: Tek.no

Her er dommen

Supra Nero-TX giver os de tre ting, vi værdsætter mest ved ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner: God lyd, høj komfort og god batterilevetid. Og når de er så billige, som de er, kan vi stort set tilgive de små fejl.

For eksempel det faktum at låget ikke sidder fast i etuiet, hvilket er en underlig beslutning, og samtalens kvalitet som er under gennemsnittet.

Kontrolmulighederne er også et tveægget sværd - det er rart at have muligheden, men måske ville det for enkeltheds skyld have været bedre at reducere antallet af kommandoer.

At Supra ender med en meget god karakter skyldes derfor, at de leverer på hovedområderne. Så hvis du vil have nogle helt trådløse in-ear-hovedtelefoner, der leverer solid lyd, er diskrete i øret og ikke koster en formue, er Nero-TX et meget godt valg.