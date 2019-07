Inden du køber: Smarte støvsugere skærer hjørner

Det ligner en tanke, at Ecovacs har smidt en trådløs håndstøvsuger med i købet på en af sine seneste modeller af robotstøvsugere kaldet Deebot Pro 930.

For hvis der er noget, en robotstøvsuger ikke kan, så er det at nå ud i alle hjørnerne. Eller for den sags skyld hoppe op i sofaen og fjerne nullermændene mellem puderne.

Du bliver med andre ord sat på arbejde af de runde robotter, som ikke når langt, hvis du har fyldt dit gulv med legetøj, store genstande og andre forhindringer. Her kan du ikke som med en normal støvsuger skubbe tingene lidt til siden, selvom Deebot Pro 930 gør en ganske hæderlig figur, når den skal finde rundt i hjemmet.

Kan vaske gulv

I dette tilfælde er der oven i købet tale om en fuldautomatisk støvsuger- og gulvvasker-robot, hvis ladestation også er hjemsted for den allerede nævnte håndstøvsuger og udstyr til denne.

I praksis skal vi måske kalde gulvvask for gulv-fugtning. Hvis du vil have vasket gulvene effektivt, skal der altså knofedt, spand og klud til. Men vaskefunktionen er et rigtigt godt supplement til støvsugningen og med til at holde skidtet godt nede.

Som med andre robotstøvsugere foregår både opsætning og kontrol af enheden via den medfølgende app. Det er nemt at sætte støvsugeren fra Deebot op, hvorefter du med appen styrer, hvordan og hvornår der skal gøres rent.

Det er nemt at fylde vand på den indbyggede vandtank, der kan tages af og fyldes ved køkkenvasken. Foto: Jonas Olufson

Der er plads til at lade og opbevare den medfølgende trådløse håndstøvsuger oven på robottens ladestation. Det gør dog også, at stationen fylder ganske meget. Foto: Jonas Olufson

Se også: Robotstøvsuger tømmer sig selv - og din pengepung

Løb tør for strøm

Styringen gælder også vaskefunktionen, hvor du bare skal sørge for løbende at hælde vand på. Og inden du nu frygter at komme hjem til et drivvådt gulv, kan vi berolige dig med, at det aldrig skete under vores månedlange test.

Derimod oplevede vi flere gange, at støvsugeren måtte give op. Den faldt i søvn undervejs på sin rejse rundt i huset, fordi den sad fast. Eller - og det er værst - løb tør for strøm og af uforklarlige grunde ikke søgte hjem til ladestationen i tide.

Problemet i begge tilfælde er, at du så skal genstarte maskinen, som ikke altid opførte sig lige logisk efter sådan en fejltur.

Sådan skal det gerne se ud, når du kommer hjem: robotstøvsugeren har 'fundet hjem' og er i gang med at lade op til næste rengørings. Foto: Jonas Olufson

Se også: Denne robot støvsuger dit gulv men ikke din pengepung

Sætter dig på arbejde

Som vi har oplevet ved tidligere tests af robotstøvsugere, er støjen fortsat en problemstilling, du skal forholde dig til. Der er intet stille over maskinerne.

Og så er det altså lidt som at få et nyt kæledyr i hjemmet, hvis du investerer i en automatisk støvsuger: den bringer masser af glæde og nytteværdi med sig. Men du skal arbejde for glæderne.

Det gælder i særdeleshed tømning af kammeret, hvor alt skidtet gemmes i Deebot Pro 930. Det er så småt, at du skal tømme ganske tit.

Her giver vi i stedet point til den noget dyrere iRobot Roomba i7+, hvor der følger en ladestation med, som robotten automatisk tømmes ved. Det kan virke som en lille detalje, men i det lange løb er den god at have.

Forvent også at du skal gøre robotstøvsugeren ren. I hvert fald hvis du vil have glæde af den i længere tid og slippe for spontane driftsstof.

Der er indbygget en avanceret 'radar' i robotstøvsugeren, som hjælper med at kortlægge hjemmet og undgå de værste forhindringer. Foto: Jonas Olufson

Se også: Her er årets hotteste telefon

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er alternativerne

Deebot 900 er et godt og billigt alternativt til den noget dyrere Pro 930. Pr-foto

Ecovacs Deebot 900

Den prisbillige lillebror til dagens testenhed. Fik i vores test gode karakter for at kunne det grundlæggende til en tredjedel af prisen for markedets førende mærke.

iRobot tømmer sig selv ved den kombinerede 'skraldespand' og ladestation. Foto: Jonas Olufson

iRobot Roomba i7+

Her er robotstøvsugeren, de andre på markedet måler sig op imod. Og med god grund da iRobot leverer en bedre pakke, men til markant højere pris. Vi kan lide denne model, fordi den tømmer sig selv og effektivt holder gulvene rene. Men den kan ikke vaske dem.