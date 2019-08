Indsamlede 10 millioner: Nu jagter nettet Daniel og Andreas

TIP OS: Kender du mere til sagen, de to iværksættere og de personer, der optræder i deres salgsmateriale? Del din viden i mail til tech@eb.dk

Der blev ikke sparet på markedsføringen, da to københavnske handelsskoleelever sidste efterår fortalte verden om deres revolutionerende opfindelse: en automatisk tandbørste, der på seks sekunder renser 99,9 procent af al plak væk fra tænderne.

De to dengang 19-årige iværksættere, Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks, gik blandt andet på TV2, hvor de trods kritik af videnskaben bag deres produkt Unobrush fastholdt, at de efter flere års research nu havde landet en verdensnyhed.

På nettet skriver de selv, at ideen er på niveau med Apples iPhone og Tesla. Og de kalder ideen for ’en bevægelse’, som man kan tilslutte sig.

På først platformen Kickstarter og senere Indiegogo samler de på rekordtid over 10 millioner kroner fra flere end 16.000 støtter. Langt de fleste af dem har i gennemsnit for over 600 kroner bestilt tandbørsten og betalt fragten for at få den tilsendt.

Sådan præsenteres den alternative tandbørste, der indtil videre ikke er blevet til noget. Pr-foto

Føler sig snydt

Leveringen skulle være sket allerede i marts i år, men indtil i dag er hverken tandbørsten eller dokumentation for, hvad pengene så er blevet brugt til, dukket op. I stedet har de mange støtter gang på gang fået en ny forklaring på, hvorfor der stadig ingenting sker.

Og det får nu talrige vrede netbrugere til at jagte de unge iværksættere.

Ekstra Bladet har talt med flere af dem, der på Kickstarter og Indiegogo giver udtryk for deres harme. De føler sig snydt og i nogle tilfælde narret til at forudbetale for et produkt, der ikke er i nærheden af at være færdigt.

- De har rejst en betydelig mængde penge ved at fortælle, at de har udviklet noget helt revolutionerende, siger Kristi Hansen, der kommer fra Boise i Idaho.

- Men de ved jo godt, at det ikke findes. Og nu vil de så bare lave en almindelig, billig tandbørste og sende til os.

Denne video var sidste år med til at sætte ild i indsamlingen, som havde 100.000 kroner som mål. I dag er der indsamlet over 10.000.000 kroner fra flere end 16.000 støtter. Video: YouTube

Ideen er stendød

Det er netop, hvad de to stiftere i denne uge meddelte deres mange tusinde kritiske støtter.

Ifølge stifterne er det alligevel ikke lykkedes at udvikle den tandbørste, de ellers med uhæmmet hype på nettet og i talrige artikler fortalte var udstyret med en helt særlig type af materiale, som ville ændre alt ved håndvasken.

I stedet vil de først i marts næste år levere en tandbørste, der består af nylonbørster, hvilket for alvor har fået vreden til at flyde på nettet.

’Det svarer til, at vi havde støttet et projekt, hvor man vil designe en bil, der kan køre på vandet.’

’Men pludselig siger iværksætterne, at den ikke er grøn nok. Og så får vi en cykel,’ lyder det rasende svar fra Bryan Head, der har støttet projektet.

Sådan præsenterede iværksætterne oprindeligt deres opfindelse og den helt særlige 'foam', der i dag er fordampet og erstattet af nylonbørster. Video: YouTube

Nægter tilbagebetaling

Vreden bliver ikke mindre af, at Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks blankt afviser at betale pengene tilbage.

I flere enslydende beskeder til deres støtter forklarer de, at pengene allerede er blevet fordelt. Og at støtterne i øvrigt slet ikke har et krav på at få noget tilbage.

I dag er firmaets forklaring om, hvad støtterne i sin tid købte sig adgang til, nemlig ikke et produkt, men en god idé, der indtil nu ikke er blevet til noget som helst brugbart.

TIP OS: Kender du mere til sagen og de to iværksættere? Del din viden i mail til tech@eb.dk

Der blev ikke åbnet op eller svaret, da Ekstra Bladet på fire adresser forsøgte at få de unge iværksættere i tale. Foto: Philip Davali

Gemmer sig bag computer og spindoktor

Ekstra Bladet har i denne uge forgæves forsøgt at få et interview med Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks, der som svar på vores talrige henvendelser i stedet har pudset et pr-bureau på avisen.

Svaret fra deres pr-ansvarlige, Mathilde Lykke Bülow, er, at de to stiftere hverken vil lade sig interviewe eller stille op til fotografering. I en mail svarer hun på vegne af dem, at alt er i skønneste orden, men kan ikke levere afgørende dele af den dokumentation, som avisen og de tusindvis af støtter beder om.

I denne industribygning i Rødovre ligger firmaets kontor sammen med en række andre firmaer. Der er dog intet skilt på bygningen, som viser, at Unobrush holder til her. Foto: Philip Davali

Under jorden

’Hvis nogle backere har fået den opfattelse, så er vi kede af det, for vi arbejder hårdt på projektet for netop at kunne levere et velfungerende produkt til vores backere,’ skriver hun om kritikken fra de mange vrede støtter.

Da avisen torsdag derfor valgte at opsøge de to stiftere på deres kontor i en industribygning i Rødovre, kunne man se personalet bag de åbne vinduer. Men da der blev råbt efter en kommentar til sagen, gemte de sig bag computerskærmene.

Heller ikke efterfølgende besøg på de to stifteres ganske mondæne adresser i store lejligheder på Islands Brygge og i Sydhavnen førte til en kontakt.

Mærkelige støtter

Derfor har Ekstra Bladet ikke kunne få bekræftet, hvem de to stiftere har sat til at lave det videnskabelige arbejde, de påstår er blevet gennemført. Eller hvordan de mange millioner indtil nu er blevet brugt.

Vi kan heller ikke få en forklaring på, hvem en juridisk hjælper ved navnet ’Christian’ er. Han blev ellers under kampagnen for de 10 millioner kroner markedsført som en del af sikkerheden bag projektet.

Det samme gjorde en doktor Neil Kelly i Kansas, der dog allerede i marts afviste over for Financial Times, at han på noget tidspunkt har været reelt engageret i projektet og derfor har bedt de to iværksættere fjerne hans navn fra kampagnen.

I en reklamevideo sidste år fortæller Daniel og Andreas, at firmaet har et kontor i både København og netop Kansas. Og at ’lige nu arbejder 25 på projektet’, der også har tiltrukket investorer.

Hvem er manden 'Christian', som skulle være juridisk rådgiver for de unge iværksættere? Send Ekstra Bladet en mail med informationer, hvis du kan genkende manden. Skærmdump fra Kickstarter

Erhvervsmand: De er gode nok Den danske tandlæge Henning Mortensen fra Holbæk og erhvervsmanden David Demsitz, bekræfter over for Ekstra Bladet, at de rådgiver Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks. Begge ulønnet og uden at være en del af driften. - Datteren af en af mine private venner var kæreste med en af gutterne der. Han sagde, at han kendte sådan et par unge mennesker, der var ved at starte det her op, og om jeg ville hjælpe, forklarer Henning Mortensen til Ekstra Bladet. - Så snakkede vi lidt i starten, og pludselig tog det jo en voldsom drejning. - Jeg er bare fortsat med at komme med mine input, siger tandlægen, der dog afviser, at han har deltaget i tests eller andet videnskabeligt arbejde. Lever af pasta og ketchup

David Demsitz, der arbejder for den internationale kosmetikgigant Estée Lauder, forklarer i en mail, at han har fuld tillid til de to stiftere. Han afviser samtidig alle spekulationer om, at pengene fra de mange støtter skulle være endt i et sort hul. ’Jeg er personligt selv en backer, og meget begejstret for projektet samt den fremdrift teamet kontinuerligt viser.’ ’Jeg kan fortælle dig, at hver eneste krone bliver vendt, og de (stifterne, red.) lever ikke af meget andet end pasta og ketchup.’

TIP OS: Kender du mere til sagen og de to iværksættere? Del din viden i mail til tech@eb.dk