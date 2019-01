Jamie er født uden venstre hånd: Nu har far bygget ni robotarme

Jamie Millers far søgte hjælp til en robotarm, men ventelisten var for lang. Så nu har han selv bygget ni arme til sin søn

Selvom tiårige Jamie Miller er født uden sin venstre hånd, har han aldrig haft problemer med at leve et liv præcis som alle de andre børn.

Som treårig kunne han køre på cykel uden støttehjul, og når han spillede Playstation med sin ene hånd, var han bedre end de fleste af sine kammerater, der spillede med to.

Men selvom Jamie Miller stort set aldrig har set sin manglende hånd som et handikap, besluttede hans far, Callum Miller, for et par år siden, at han ville give sin søn et alternativ til en funktionsdygtig hånd.

Ni forskellige arme

Han fandt en organisation, der bruger 3D-printere til at bygge manglende lemmer. Men de havde en venteliste på halvandet år, så Callum Miller kastede sig selv over det ret ambitiøse projekt og købte en 3D-printer.

Callum Miller droppede den lange venteliste på en robotarm og lavede en selv. Siden har han lavet otte mere. Foto: Ritzau Scanpix

I februar 2018 skrev flere medier om, hvordan det lykkedes, og at Jamie Miller på meget kort tid allerede havde lært at bruge dem.

Far og søn startede derfor en indsamling, så de kunne få råd til at lave endnu flere af de robotlignende arme.

Også det havde de held til, og nu har Callum Miller bygget intet mindre end ni forskellige robotarme til sin Jamie.

Der var ingen af skanningerne, der havde registreret, at Jamie Miller manglede sin venstre hånd. Forældrene opdagede det derfor først, da han var blevet født. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt de imponerende arme, der giver den tiårige dreng muligheden for at samle ting op med venstre hånd, er en, der lavet i guld, og en, der er fyldt med små LED-lys.

- Jeg føler mig som en superhelt. Jeg kunne godt tænke mig at lære at lave dem (armene, red.) som min far, så jeg kan hjælpe andre mennesker, siger den stolte tiårige til Daily Mail.

Opdagede det først efter fødslen

Ingen af skannerne registrerede, at Jamie Millers venstre hånd manglede, da han lå i sin mors mave. Det var derfor først, da han blev født, at forældrene stod over for det, de troede ville blive en udfordring for drengen. Men det blev det ikke.

- Han har aldrig gjort et nummer ud af, at han kun har én arm - han lever bare sit liv, siger 51-årige Callum Miller.

- Det var et chok, men vi lod aldrig Jamie tro, at han havde et handikap. Vi lærte ham bare at klare sig i livet. Og vi lærte ham bare at gøre ting med én hånd.

Tiårige Jamie drømmer nu om selv at blive lige så dygtig til at bygge robotlemmer som sin far, så han kan hjælpe andre. Foto: Ritzau Scanpix

Da Jamie Miller var seks år, havde lægerne ellers foreslået en operation, hvor de ville fjerne nogle af hans tæer og bruge dem til at lave fingrene til ham. Men familien sagde nej.

- Vi kunne ikke se formålet med at fjerne hans tæer og sætte dem et andet sted. Hans mangel på en venstre hånd havde aldrig holdt ham tilbage, siger Callum Miller.