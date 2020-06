Kæmpe fejl i mobilsystemet

Sikkerhedshul giver svindlere fri adgang til at udgive sig for at være dig i sms-beskeder og under telefonopkald

Med få klik på nettet og mod en mindre betaling kan svindlere udgive sig for at være dig og både ringe og sende sms til andre med dit mobilnummer som afsender.

Det afslører Ingeniøren og Version 2 fredag efter at have testet nogle af de tjenester, der findes på nettet. De tilbyder nemlig svindlere og andre med onde hensigter at udgive sig for at være nogle andre.

- Ingen kan stole på de afsendernumre, vi ser på vores mobiler, lyder den hårde dom fra teleeksperten Torben Rune fra rådgivningsfirmaet Teleanalyse ifølge Ingeniøren.

Markante ændringer på vej

Latterligt nemt

Problemet er, at onlinetjenesterne er teleselskaber, der bare ligger på nettet. Og da teleselskaber verden over blindt har valgt at stole på hinanden, bliver opkald og beskeder, som tjenesterne mod betaling formidler til svindlere, ikke stoppet.

Fænomenet kendes som spoofing og er et kæmpe problem i andre lande end Danmark.

- Det er latterligt nemt at bruge de her spoofing-tjenester, siger Magnus Stubman, der er sikkerhedskonsulent hos it-sikkerhedsfirmaet Improsec til Ingeniøren.

Selvom der findes tekniske løsninger, som kan løse fejlen i mobilsystemet, er svaret fra de danske teleselskaber, at problemet er internationalt og derfor ikke alene kan løses i Danmark. Og det er idiotisk, mener Torben Rune.

- Den måde, telefonsystemet er bygget op på, hvad det her angår, er idiotisk og gammeldags.

Se også: Vild overvågning følger protester