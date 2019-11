Kæmpe kø ved ny gadget-butik

Power åbnede lørdag sin 17. butik i Danmark - og den har fået et helt nyt koncept

Allerede før klokken 7 lørdag morgen havde hundredvis af københavnere 'lugten lunten'. For når der er et godt tilbud i sigte, trodser danskerne gerne morgenkulden og stiller sig i kø.

Netop det skete lørdag tæt på Vesterport Station, hvor elektronikkæden Power åbnede sin foreløbigt 17. butik i Danmark.

Og selv om butikken som den første herhjemme har et såkaldt storby-koncept med et særligt fokus på tilbehør og andre mindre ting, man hurtigt kan tage med sig, kunne Ekstra Bladet kort før middag konstatere, at kunderne også gik efter de store pakker.

Kampen om danskernes elektronik-budget er benhård. Derfor skal der mere end blot gode tilbud til, erkender Jesper Boysen, som står i spidsen for Power. Foto: Linda Johansen

Power klar med stor nyhed

Stor test venter

Blandt andet robotstøvsugere slæbte de ud af butikken, hvor køen fortsat er lang. Power har derfor lånt forhallen hos naboen, Imperial Biografen, hvor der er sat en række af kasseapparater op.

- Vi er meget taknemmelige for, at vi har kunne få lov til at låne lidt af deres plads.

- Ellers havde det været svært, erkender Powers direktør, Jesper Boysen, til Ekstra Bladet.

Den ægte test kommer dog til at stå de kommende uger og måneder. Her vil det vise sig, om der faktisk er behov for en stor elektronikbutik midt i storbyen.

Der var underholdning og forplejning til de mange, der lørdag morgen stillede sig i kø ved den nye butik. Foto: Power

Klar til justeringer

Både Elgiganten og Power har ellers hidtil primært satses på store butikker i centre, hvor trafik til andre forretninger kan være med til at trække kunder til.

- Og vi kommer da også til at justere vores forretning herinde, efter hvad kunderne efterspørger.

- Det kan være, at åbningstiden skal være længere? Hvem ved - måske skal vi have en døgnbutik, som man allerede kender det fra apotekerne?

- Hvis der er brug for at justere åbningstiden eller vareudbuddet, så gør vi det. Og vi gør det hurtigt, lover Jesper Boysen.

