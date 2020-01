Kæmpe prisfald på iPhone

Hvis der er en ting, vi gerne vil gøre, er det at give information om, hvordan man får ny og god elektronik så billigt som muligt.

Og selvom man ikke kan kalde mobiltelefoner, der var topmodeller sidste år, for nye, så er de fortsat gode og til markant lavere priser, viser et aktuelt pristjek hos PriceRunner.

Her er 'perlerækken' af gode topmodeller fra sidste år, som du nu kan købe langt billigere. Foto: Tek.no

Tallene viser, at du nemt sparer fra 10 til 40 procent på prisen, når man sammenligner med det, producenterne ville have ved lanceringen.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Apple iPhone XS: 40 procent billigere

Apple iPhone 11 og iPhone 11 Pro blev lanceret sidste efterår, men da det var iPhone XS, der var ‘kongen’ det meste af 2019, er det også den, vi har taget med i denne guide.

IPhone XS er nemlig stadig en rasende flot telefon med Apples velkendte design og byggekvalitet. XS-kameraet er samtidig mærkbart bedre end i den forrige version, iPhone X. Det gælder ikke mindst i dets dynamiske rækkevidde og ved portrætbilleder.

Processoren og meget af indmaden er også ny, men ellers er det for det meste det samme, man ser går videre fra X til XS. Det betyder en rigtig god og næsten dækkende OLED-skærm med et hak øverst til frontkameraet og Apples Face ID-teknologi.

Telefonen er naturligvis også vandtæt.

Foto: Tek.no

Samsung Galaxy S10: 31 procent billigere

Samsung lancerede to flagskibe i 2019 i S-serien: Galaxy S10 og Galaxy S10+. Derudover kom den mindre Galaxy S10e, som skar ned på en del funktionalitet og i virkeligheden var en mellemmodel, mere end det var en topmodel.

Senere lancerede Samsung også Note 10 og Note 10+ , men disse er så specielle, at S-serien sandsynligvis fortsat er den mest relevante for mange købere.

Galaxy S10 er en af ​​de mest kompetente topmodeller, du kan få, med tredobbelt kameraopsætning, en fantastisk skærm og en byggekvalitet, der konkurrerer med Apples. Ja, der er faktisk status i at eje en Samsung-topmodel.

Telefonen har få åbenlyse svagheder og har endda et normalt stik til hovedtelefoner. Det er noget, næsten ingen andre topmodeller kan prale af i 2019, og i år vil næsten ingen nye modeller blive lanceret med sådan et stik.

Modellen er med andre ord en temmelig unik mulighed for at holde fast i denne velkendte og kære, men åh så døende indgang.

Foto: Tek.no

Huawei P30 Pro: 25 procent billigere

Huawei har haft et hårdt 2019, men det har ikke hindret dem i at lave gode telefoner. Og P30-serien påvirkes heller ikke af de begrænsninger, USA har pålagt fabrikanten, da modellen blev lanceret, før boykotten trådte i kraft. Derfor har du adgang til både opdateringer og fuld Google-support.

Naturligvis er det et minimumskrav for alle Android-telefoner. Hvad der ikke er et minimumskrav til alle telefoner er, at de skal være så gode, som P30 Pro er. Her får du en vaskeægte topmodel med måske den bedste kameraopsætning, du kan få.

Ikke mindst er periskop kameraet med zoom og nattilstand meget unikt, og du får også vidvinkel og andre gimmicks ved køb.

Batteriet er ret gigantisk, og det er nødvendigt - for modellen er meget kraftig og sulten på strøm. Du skal også vide, at Huawei har sat sit eget præg på Android (som er tættere på iOS end standard Android, red.), som muligvis ikke appellerer til alle. Du skal også kigge langt efter en almindelig hovedtelefonindgang, og hukommelseskortet er proprietært fra Huawei.

Hvis du kan leve med disse potentielle mangler, er der tale om en ganske rå mobiltelefon.

Foto: Tek.no

Sony Xperia 1: 17 procent billigere

Sony har længe lavet telefoner, der er gået under radaren, men Xperia 1 har fået opmærksomhed. Denne telefon har noget så usædvanligt som en 4K-skærm, og som om det ikke var nok, er displayet også af OLED-typen.

Denne kombination muliggør en billedkvalitet, som du ikke kan få andre steder lige nu.

Ellers er telefonen lige så god en topmodel, som du kan forestille dig. Her får du tredobbelt kameraopsætning med vidvinkel, ultra vidvinkel og zoom, super langsom video og 3D-scanningsfunktioner.

Du får også en kraftfuld processor, et meget flot design og en byggekvalitet, som hverken Apple eller andre premiumproducenter ville skamme sig over.

Det underligste og potentielt en smule negative ting ved telefonen, er dens meget lange skærm. Det kan gøre Xperia 1 lidt uhåndterbar, indtil du vænner dig til formatet, men det er ikke et stort problem.

Foto: Tek.no

OnePlus 7: 15 procent billigere

OnePlus kom med fuld fart ind på markedet for en række år siden og lancerede ganske billige telefoner med topmodel specifikationer. I hvert fald på nogle områder - kameraet og byggekvalitet var ikke altid i top, og selv i dag ligger modellen et lille stykke bag de allerbedste.

Imidlertid ligner OnePlus 7 mere sine andre topmodel konkurrenter end tidligere generationer af OnePlus. Valget af materialer, byggekvaliteten og specifikationer lugter langt væk af kraft og luksus. Og på et område er de endda klasseledere: hastighed.

Softwaren er mere eller mindre en ren Android, som Google leverer den. Og kombineret med god hardware og god optimering er OnePlus 7 hurtig.

Meget hurtig opladning er også på plads, skønt det sker via OnePlus' egen standard. Skærmen er af typen AMOLED og dermed meget farverig og fuld af kontrast. Kort sagt, en god mobil.

Foto: Tek.no

Nokia 9 PureView: 10 procent billigere

Nokia 9 PureView er en af ​​de mest ambitiøse og spændende telefoner, vi har testet det seneste år med seks kameraer på bagsiden. Ideen er at ‘samle’ så meget lys som muligt og give dig mulighed for at fokusere andre steder i billedet, efter det er taget.

Løsningen fungerer fint og kan være meget underholdende - men til prisen var vi lidt skuffede, da telefonen var ny.

Der er også en læser til fingeraftryk i skærmen, hurtig og flot hardware og en stor og god skærm. Imidlertid er Nokia 9 PureView ikke så godt udstyret som nogle af de andre i denne guide, men har en Snapdragon 710-chip, der ikke er lige så kraftig, og kun IPS LCD i skærmen.

Dog fremstiller Nokia meget hurtige telefoner med næsten ren Android, og 9 PureView ER lynhurtig under brug. Derudover er der intet at klage over, når det gælder byggekvaliteten i metal og glas. Og opsætningen af kameraerne på bagsiden er unik - ingen andre gør det på den måde.

Foto: Tek.no