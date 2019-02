Kæmpe prisforskel på mobilt bredbånd

Det kan blive op til dobbelt så dyrt som nødvendigt, hvis du vælger det forkerte teleselskab til at levere mobilt bredbånd.

Det afslører et pristjek, Ekstra Bladet har lavet af de største udbydere af servicen.

På årsplan kan det betyde en prisforskel på flere tusinde kroner for et produkt, der giver dig den samme mængde af data.

Lang bindingstid

Men også vilkårene for de enkelte abonnementer kan gøre købet endnu dårligere. Det er nemlig de færreste mobile bredbåndspakker, der giver dig lov til at bruge data i andre lande.

Også bindingen kan svinge fra en til seks måneder, ligesom du i nogle tilfælde selv skal betale for et wi-fi-modem for at få glæde af abonnementet.

Hvis du planlægger at bruge det mobile bredbånd som fast forbindelse i hjemmet, er der ekstra grund til at læse betingelserne. Det er nemlig kun ganske få abonnementer, der indeholder nok data til det store forbrug, mange familier i dag har.

Men netop når det gælder store datapakker, der kan give hurtigt mobilt bredbånd i hjemmet, så er priserne lige nu i frit fald.

Forleden lancerede Teleselskabet 3 nemlig et abonnement med 1000 GB forbrug og et medfølgende modem til det halve af, hvad andre tager for samme forbrug.

Brug for konkurrence

Ifølge kundedirektør David Elsass er målet med abonnementet at skabe konkurrence om de tusindvis af danskere, der i dag har en langsommere hastighed end mindre end 20 Mbit pr. sekund på deres bredbånd i hjemmet.

- Der er sket meget mere med konkurrencen på de lynhurtige fiberforbindelser, som særligt Hiper har drevet frem.

- Længere nede i markedet, hvor hastighederne er langsommere, og priserne er lavere, er der ikke sket meget, mener han.

David Elsass erkender dog, at mobilt bredbånd i hjemmet ikke er relevant for flertallet af danskerne.

- Men der sker vildt meget med dem, der traditionelt set har været bundet sammen med et fastnetabonnement hos TDC.

- Og vi går målrettet efter de faste forbindelser, som bare er for langsomme.

- Her mener vi godt, at mobilt bredbånd kan konkurrere på både hastigheder og pris.