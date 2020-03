Kæmpe skærm til din pc? Her er vinderen

For bare få år siden var en 27 tommer pc-skærm blandt de største størrelser, du kunne vælge. Nu er der skærme, der er så store som to af dem sat sammen.

Vi har testet to af disse gigantiske skærme, hvor Samsung fører an med sine 49 tommer. Lige i hælene følger Lenovo med sine 43,4 tommer, hvilket heller ikke er nogen lille skærm.

Begge koster dig omtrent det samme, omkring 9000 kroner i skrivende stund. Så hvilken skal du vælge?

De to kamphaner er meget ens med hensyn til design. Begge har en lidt tykkere ramme på den nederste del af skærmen end på siderne og toppen. På det tyndeste stykke er de kun et par millimeter tykke.

Det, der adskiller de to - bortset fra at Samsung er en hel del større - er foden. Samsung har et simpelt og boomerang-lignende design, der optager lidt mindre plads på dit skrivebord.

Lenovo har valgt en mere kraftfuld løsning, der også peger lidt mere mod dig, end hvad foden gør på Samsung-modellen.

Begge skærme har formatet 32:9, altså at skærmene er væsentligt bredere, end de er høje. Legion-skærmen fra Lenovo svarer til den samme overflade, som hvis du lægger to 24,7-tommers skærme side om side, mens Samsungs overflade er den samme som to 27-tommers.

Fodens størrelse har altid en betydning, når man vælger ny pc-skærm. Selv på små skærme kan den nemlig være enorm.

Vi er lidt splittede om Samsungs løsning med foden, som kræver, at du har lidt plads på skrivebordet.

Lenovo Legion har et traditionelt layout, hvor alle navigationsknapperne er placeret til højre for den nedre ramme. Du bruger knapperne til at rulle op og ned i menuerne, og dette layout er gennemtænkt, når du får knappernes funktioner ind i fingrene.

Samsung har valgt en lidt anden tilgang, hovedsagelig ved hjælp af et lille joystick i bunden af ​​skærmen for at rulle rundt i menuerne. Grafikken er noget bedre at se på, mens den er lidt lettere at finde rundt i.

Nu skal det siges, at du sjældent bruger meget tid i disse menuer. Justeringer foretages normalt, når skærmen er ny.

En anden lille ting, der måske er værd at bemærke, er, at Lenovo Legion også har USB-C-input. Det gør det lettere, hvis du for eksempel vil oprette forbindelse til en MacBook Pro, der kun har disse porte.

Derudover har begge masser af indgange at vælge imellem.

Samsung vinder testen knebent.

Det koster Lenovos model:

Så god er skærmen fra Lenovo

Ud af kassen kan Lenovo prale med de mest præcise billedindstillinger. Den bedste tilstand, du kan vælge, er farvejusteringen kaldet ‘Reddish’, som faktisk giver alt andet end et rødt skær.

Resultatet er en hvidbalance, der er ret nøjagtig, skønt der stadig er et vist forbedringspotentiale.

Efter en lille justering med vores udstyr rammer farverne bedre, mens gammakurven er mere præcis. Farverne omfavner ganske bredt, og i bedste fald dækker skærmen 89 procent af DCI P3-farvespektret.

Skarpheden og opløsningen er der ikke meget at klage over. Displayet understøtter 3840 x 1200 pixels opløsning. Mere end nok til at dit grafikkort kan køre op til 144 billeder i sekundet.

Skærmen har dog nogle problemer med såkaldt banding. Det vil sige, at overgangene mellem forskellige nuancer af den samme farve ikke er så gode, som de kunne have været.

Lenovo har valgt en smart løsning med stik på forsiden af skærmen.

På samme tid kæmper skærmen lidt med det, der kaldes sort udtværing. Det vil sige, at den sorte farve 'hænger' lidt, når der er store bevægelser i billedet. Vi ser det også lidt på tekst, når det scroller hurtigt op og ned.

Når det kommer til belysning, er den forholdsvis jævn, selvom der naturligvis er flere lækager at spore mod hjørnerne af skærmen. Når det kommer til lysstyrke, målte vi lidt over 500 nits i et lille vindue.

Hvis vi ser på input lag, det vil sige den tid, det tager fra et signal sendes, indtil ændringen foretages på skærmen, har Lenovo gjort meget rigtigt. Vores testudstyr viser et inputlag på 9,4 ms, hvilket er meget godt.

På samme tid har du fuld støtte til blandt andet FreeSync, som giver dig en næsten fejlfri grafik. Skærmen kan give dig 144 billeder i sekundet, hvilket gør det til et dejligt produkt selv for aktive spillere.

Foto: Tek.no

Det koster Samsungs model:

Så god er skærmen fra Samsung

Samsungs skærm har en række forskellige billedtilstande indbygget fra fabrikken, men ingen af ​​dem er særlig nøjagtige. For eksempel giver sRBG-tilstand dig en blå farveforskydning.

Så denne skærm har i den grad fordel af en kalibrering, hvis den skal præstere bedst muligt. Efter en lille kalibrering bliver skærmen da også langt bedre. Farverne har bedre præcision, og sammenlignet med Lenovo formår Samsung-panelet at gengive næsten 92 procent af farvespektret på DCI P3.

Hvis du tjekker Samsungs websteder, vil du hurtigt se, at firmaet sælger to udgaver af denne 49-tommers model. Den testede RG-udgave har en højere opløsning end den billigere HG-udgave. Det vil sige 1440 pixels i højden mod 1080. Det betyder, at du får mere plads og højere skarphed, når du arbejder eller spiller på skærmen.

Der er rigeligt med indgange på de store skærm. Dem har mange så også brug for.

Når det kommer til lysstyrke, knuser denne skærm Lenovos model. Her måler vi næsten 1100 nits. Det betyder, at du kan drage fuld fordel af HDR-funktionen i nogle spil, hvilket giver dig en bedre oplevelse, hvis du for eksempel bevæger dig rundt på en slagmark med brændende biler omkring dig. Nu skal det siges, at baglyset begrænser det noget, da det ikke har så mange zoner, som for eksempel et tv har.

Når vi tager input lags testeren i brug, bliver vi en lille smule overraskede. Denne skærm er ikke så god til det, som vi forventede.

Måleren viser lidt over 16 millisekunder, og det er ikke så overbevisende som Lenovo. Dette kombineret med en lidt lavere billedfrekvens, 120 billeder i sekundet, gør den noget mindre interessant for aktive gamere.

Det er dog være værd at nævne, at denne skærm også understøtter FreeSync. Teknologien hjælper med at få et bedre flow i billedet.

Foto: Tek.no

Så hvem er virkelig den bedste?

En af de få svagheder, Samsung-skærmen har sammenlignet med alterantivet fra Lenovo, er input laget. Det er langt fra forfærdeligt dårligt, men for de mest aktive spillere vil 16 millisekunder sandsynligvis være for højt.

I hvert fald når Legion kan friste med 9 millisekunder input lag. Hvis du vælger denne skærm, får du også en mindre skærm. Men med næsten 44 tommer bliver det næppe noget stort problem.

Så i forhold til gaming er Lenovo et hestehoved foran sin konkurrent fra Samsung.

Men ud over højere inputlag er der ikke mange andre områder, hvor Samsung må se sig udkonkurreret. Denne skærm har meget gode farver og gengiver også mere farvespektrum, end Lenovo gør. Hvis du vil se eller spille i HDR, har Samsung næsten det dobbelte af lysstyrken at give af. Og belysningen på selve panelet er glattere og mere præcis.

Kombineret med mere overflade og højere opløsning gør det skærmen til en god allrounder, der kan bruges til det meste med succes.

Dermed bliver det en kneben sejr for Samsung, selvom Lenovo på ingen måde har tabt i denne duel. Deres skærm følger tæt efter på nogle områder og ville være placeret ens, hvis der var mindre banding i farverne og mindre problemer med black smear.

Begge disse skærme har kvaliteter hentet fra øverste hylde, og det er først, når vi går ind i detaljerne, at vi formår at adskille de to kamphaner fra hinanden. Vores råd er derfor, at gamere bør vælge Lenovo Legion Y44w, mens alle andre skal gå efter Samsung C49RG.