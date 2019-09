Kan hentes i dag: Nyt styresystem forbedrer din iPad

Det er ærligt talt lidt trættende at blive ved med at tale om, hvordan man får en iPad til at virke som en bærbar computer.

Apple kan ellers godt lide at hype netop denne vision for deres tablets. Men efter at have testet iPadOS de seneste måneder har jeg et godt råd: vær stolt af iPad som den er.

Med det nye styresystem, der er målrettet til at virke på en moderne tablet, står iPad nemlig mere end nogensinde før solidt på sine egne fødder.

Og selvom jeg blankt erkender, at flere af forbedringerne allerede kendes på Mac og andre computersystemer, så kan og er iPad fortsat noget unikt, der er værd at forsvare.

Fulde skærmdumps

Kombinationen af touchbetjening i en mobil enhed, der har lige så mange kræfter som en bedre computer, er efter min mening alle pengene værd. Også selvom jeg fortsat skal have fat i min bærbare for at bruge programmer eller funktioner, som alene virker der.

Med iPadOS kan man nu se websider i fuld størrelse i Safari-browseren og ikke blot i en afpillet mobil version.

Du kan også lave skærmdump af hjemmesider i deres fulde længde og gemme dem som en pdf-fil med nogle enkle tryk i Safari.

Netop enkelthed er et kendetegn ved mange af de forbedringer, som man får med iPadOS.

Du kan – endelig! - downloade filer og effektivt gemme og finde dem igen på din iPad. Du kan koble et usb-stick til din iPad og overføre filer, ligesom det er nemmere end før at dele både filer og hele filmapper med andre direkte fra tabletten.

Sådan opdaterer du Du finder opdateringen via indstillinger > generelt > softwareopdatering. Din enhed bør være på wi-fi og skal være ladet op. Alternativt kan du slutte enheden til opladeren, hvis batteriniveauet er lavere end 50 procent.

Sjovere videoredigering

Apple har forbedret muligheden for at vise og bruge flere vinduer ved siden af hinanden på samme skærmbillede.

Du kan nu kombinere 3. partsprogrammer med Apples egne, ligesom det er muligt at have et favoritprogram liggende klar i den ene side af skærmbilledet via funktionen kaldet slide over.

Her kan du med et enkelt swipe hente eller fjerne for eksempel dit mailprogram. Og det er meget nemt at finde tidligere programmer, du har brugt i slide over, tilbage igen.

På samme måde er fotoappen gjort mere elegant. Du får her et langt bedre overblik over dine billeder og videooptagelser. Og så er det blevet markant sjovere at redigere video med selv ganske avancerede funktioner.

iPadOS kan fra i dag gratis hentes til iPad Air 2 og nyere modeller.

