Kendt webshop bestormet af vrede kunder: - Giv os så vores varer

En af Nordens bedst kendte webshops for tøj bliver i disse uger udsat for hård kritik fra sine kunder.

Både på Trustpilot og på firmaets Facebook-side kritiseres Nelly.com for at levere varerne alt for sent eller slet ikke. Det er også meget svært for kunderne at komme i kontakt med kundeservice, der enten er langsom eller helt ubrugelig:

'Aldrig har jeg oplevet sådan en dårlig kundeservice!'

'Som mange andre har jeg også returneret en vare, hvor jeg efterfølgende aldrig har hørt noget fra nelly! Jeg venter stadig på svar fra dem, og venter stadig på mine penge! Kan bestemt ikke anbefale nelly.com!' skriver Caroline L. Kramer på Trustpilot.

Yderst uprofessionelle

Louise Pedersen har ligeledes haft en ringe oplevelse:

'De svarer ikke!!! Gid jeg havde tjekket trustpilot inden jeg bestilte hos dem.'

'Jeg synes slet ikke deres varer svarer til billederne på nettet og tøjet virker billigt i virkeligheden. Men så ville det jo ikke være det store problem, hvis bare jeg fik mine penge tilbage. Men jeg har ikke modtaget en bekræftelse på, at de overhovedet har modtaget retur varerne, og så er pengene jo nok slet ikke på vej.'

'Og som alle andre herinde, så svarer kundeservice ikke! I mellemtiden har jeg både bestilt og fået penge retur hos Boozt, der er aldrig problemer. Det bliver helt klart sidste gang jeg handler hos Nelly, de virker yderst uprofessionelle!'

Vi har travlt

Ekstra Bladet har de seneste dage forgæves forsøgt at få kontakt til de ansvarlige hos det svenske firma, hvis moderselskab alene i år har tabt 79,4 millioner svenske kroner.

Men i svar til kunderne på Facebook lyder det gang på gang, at firmaet bare har travlt:

'Hi. Vi har travlt for tiden og beklager, at vi ikke har kunne svare dig hurtigere.'

'Vi behandler de ældste mails først og vil snart hjælpe dig med alle dine spørgsmål. Tak for din forståelse,' skriver firmaet i sit standardsvar.

