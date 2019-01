Kina er kun en del af forklaringen: Disse tre problemer har lammet Apple

Forestil dig en annonce som denne fra Apple: Ny planet søges – vi har brug for flere kunder.

Mentalt blev annoncen forleden indrykket, da firmaets topchef i en længere besked til sine investorer måtte erkende, at Apple er lammet af sin egen succes.

Det går med andre ord ikke længere at bilde aktionærerne ind, at tech-giganten kan vokse yderligere. I stedet er væksten stoppet, selvom man har forsøgt at imødekomme problemerne ved at at hæve priserne helt urimeligt.

Se også: Apple og Samsung i vildt samarbejde: Den havde du ikke set komme

Problem 1: Kan ikke levere

Det er særligt Tim Cooks ord om nedgangen i Kina, der har fået opmærksomhed. Og netop de alt for høje priser på særligt iPhones har også skræmt de kinesiske kunder væk.

Men læser man godt mellem linjerne, tegner et andet og ganske interessant mønster sig. Apple har nemlig mere end svært ved at producere nok af de produkter, som kunderne faktisk vil købe. Det gælder for eksempel hovedtelefonerne AirPods, der allerede før jul var totalt udsolgt i hele Norden.

Det er selvfølgelig skidt, når man samtidig kæmper med at få solgt de mobiltelefoner og computere, man havde håbet på at sælge.

Der ligger en kostbar skygge over Apples salg i Kina, som er et meget vigtigt marked for techgiganten. Samtidig har firmaet svært ved at få kunderne til at købe de alt for dyre iPhones, der ikke længere er bedst til prisen. Foto: Nicolas Asfouri/Ritzau Scanpix

Men her går det godt Fremtiden for Apple er ikke produkter, men services. Firmaet sælger nemlig for milliarder af dollars i sin appstore og havde i den forgangne jul sit bedste salg af apps nogensinde.

Problem 2: Dyr batterifejl

Nedgangen handler med andre ord ikke alene om kinesere, der nægter at betale overpriser for en mobiltelefon, de kan købe bedre fra mærker som Huawei, OnePlus og Xiaomi.

Et andet problem har Apple selv skabt ved først at narre brugerne og i hemmelighed gøre deres telefoner langsomme, fordi telefonernes batterier var noget skrammel.

Efterfølgende måtte Apple i hele 2018 så som et plaster på såret skiftet batterier til discountpris, og det har skåret massivt i den forventede omsætning.

Se også: Lige i øret: Sådan lyder de bedste in-ear-hovedtelefoner du kan købe

Problem 3: Presset af Huawei

Problemerne bliver ikke mindre i 2019, hvor konkurrenterne vil bide hårdt i Apples markedsandele. Bare spørg Huawei, der solgte 200 millioner enheder eller 30 procent mere i 2018.

At både kineserne og resten af verdens forbrugere samtidig har opdaget, at en iPhone ikke er den eneste kvalitetsmobil, gør kun problemet meget værre for Apple, der nu skal i gang med at arbejde for pengene.

Apples problemer blev også debatteret i DR Deadline Søndag, og indslaget kan ses her.

Årets bedste i tech: Her er alle vinderne