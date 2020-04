Klar dom over billig iPhone: Køb den

iPhone SE årgang 2020 sælges fra fredag - og den er et fremragende køb, mener verdens førende techmedier

Hvor meget iPhone får man for lige under 3700 kroner?

Skal man tage anmeldelserne fra flere af verdens førende techmedier for gode varer, får du ikke kun en billig iPhone. Du får langt mere værdi, end du betaler for.

Farvel til Face ID

Naturligvis er hovedkameraet, som der kun findes et enkelt af i iPhone SE årgang 2020, ikke på niveau med de op til tre kameraer, der sidder i iPhone 11 Pro-serien.

Displayet er heller ikke så lysstærkt som på dyrere modeller, batteriet er til den svage side - men absolut acceptabelt - og designet er som på en iPhone 8.

Og Face ID er væk og erstattes af en i øvrigt ganske udmærket fingeraftrykslæser i hjemmeknappen. Yes - den er tilbage!

Foto: Ritzau Scanpix

Vælg denne udgave

Men til gengæld har telefonen den bedste processor, som Apple nogensinde har bygget, IP67-beskyttelse mod vand og støv og trådløs opladning, hvilket ifølge anmelderne gør købet af iPhone SE fremragende.

Du får også dual-sim (nano + eSIM). Og hurtigopladning (18 watt), hvis ellers du vil betale for den ekstra lader.

Noget af det vigtigste ved at eje en iPhone, er da ofte heller ikke de bedste og dyreste specifikationer. Men at man kan udnytte de apps og funktioner, som en iPhone tilbyder. Og her er iPhone SE helt på højde med topmodellerne.

Det bedste valg af model med 64 gigabyte intern lagerplads er i øvrigt ikke den billigste udgave, mener flere anmeldere. Vælg i stedet modellen med 128 gigabyte plads til 4199 kroner. De 500 ekstra er godt givet ud, mener de.

Foto: Ritzau Scanpix