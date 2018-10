Knækket af Apple: Kendt mobilproducent flytter kæmpe event

Det var en kamp, som var dømt til at blive tabt.

Det må OnePlus nu erkende, efter Apple har lagt sin kommende iPad- og Mac-event på nøjagtig samme dag, samme tidspunkt og endda i samme by som det kinesiske firma.

Beskeden fredag fra OnePlus.

Chokerende besked

Indtil i går sad OnePlus ellers ganske hårdt på 30. oktober som dagen, hvor den nye OnePlus 6T skulle præsenteres. Men så slog Apple til med invitationen til sin event, hvilket altså nu har smadret planerne for det kinesiske mobilfirma.

'Forestil jer, hvordan vi havde det, da vi fik besked om datoen for deres event,' lyder det retorisk i et blogindlæg fredag fra Pete Lau, der er chef for OnePlus.

'Det ene øjeblik var vi i gang med at forberede vores største og mest spændende event nogensinde. Det næste stod vi med et svært spørgsmål: hvad skal vi nu gøre?'

Sådan ser invitationen fra Apple ud.

Overskygget af Apple

Svaret er ifølge Pete Lau at smide håndklædet i ringen og flytte eventen, selv om det bliver en meget dyr affære for OnePlus:

'Havde vi holdt os til den planlagte dato, ville Apple overskygge os,' erkender han. Løsningen er derfor at lancere OnePlus 6T dagen før og stadig i New York.

'Vi ved, at I bliver mest påvirket af ændringen,' skriver chefen for OnePlus 6T videre til firmaets fans, der skal med til eventen. Og han lover, at de vil blive kompenseret for ekstra udgifter.

'Flybilletter er blevet booket og hoteller bestilt. Og internt har vi brugt timer på at diskutere beslutningen, som er en af de sværeste, vi nogensinde har lavet.'

'Derfor er en undskyldning ikke nok. Vi vil gøre alt for at hjælpe dem, der har købt en billet.'

'Kan du ikke komme, refunderer vi den. Kan du komme, dækker vi de ekstra udgifter til fly, hotel og andre udgifter.'

Sådan ser invitationen til OnePlus nu ud.

