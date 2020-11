Køb dem for lyden

Det er ikke in-ear-hovedtelefoner, der mangler. Slet ikke de trådløse udgaver som Apple slog et gigantisk hul i markedet med ved at fjerne hovedtelefonstikket på iPhones.

Men kvaliteten af de hovedtelefoner, som diverse mobilproducenter de seneste år har sendt ud, er stærkt svingende. Det samme er priserne, der ofte har en kurs: op.

Fantastisk lyd i timevis

Prismæssigt har Huawei taget den samme kurs med sin seneste model, Freebuds Pro. De er ikke billige, men til gengæld er lydkvaliteten klippestabil høj.

Under min test de seneste uger har det således været en seriøs fornøjelse at have de lidt forvoksede enheder i ørerne. Også fordi den kinesiske producent har suppleret modellen med aktiv støjreduktion, der fungerer godt uden at være den bedste på markedet.

Der har ingen problemer været med at bruge hovedtelefonen i flere timer, hvor man kan holde omverdenen ude med en virkelig god lydkvalitet i ørerne. At de samtidig sidder godt og ikke trykker de forkerte steder, er med til at højne brugeroplevelsen.

Der mangler ikke hovedtelefoner på markedet. Fra toppen er det Huaweis Freebuds Pro, Apples AirPods Pro og i bunden Jabras nyeste kaldet Elite 85t. Foto: Ekstra Bladet

Betjening fejler

Det samme kan man desværre ikke sige om betjening og app.

Her har Huawei valgt touch og klik, hvor du blandt andet skal køre fingrene op og ned af 'stammen' på hovedtelefonen for at regulere volumen. Det sker i mindre trin, hvorfor der skal gnides en del, mens lyden kæmper sig til det rette niveau.

Hvad værre er, så er de klik, man skal lave for at styre resten af hovedtelefonen, også svære at få til at sidde i skabet hver gang. Med andre ord oplevede jeg en del fejlbetjeninger. Faktisk så mange at jeg til sidst i ren frustration opgav at betjene hovedtelefonerne direkte fra ørerne.

Hovedtelefonen fra Huawei (t.v.) er lidt større end Apples AirPods Pro, der til gengæld er noget dyrere at købe. Foto: Ekstra Bladet

App hentes uden om Google

Det er heller ikke godt, at appen til Freebuds Pro kræver, at du installerer den udenom Googles officielle butik. Henter du appen, som faktisk ligger i butikken, vil du opdage, at hovedtelefonen aldrig dukker op.

Forklaringen er de problemer, som Huawei har med amerikanske restriktioner. Derfor skal du hente appen direkte fra et særligt link, som Huawei har lagt en forklaring med i salgskasserne om.

Når du har gjort det, virker appen sådan set, som den skal. Men jeg tillader mig at være kritisk over for, at jeg som bruger tvinges til at gøre noget, jeg aldrig ville gøre på en Android-telefon: Henter programmer der ikke har været igennem den kontrol og sikkerhed, som Googles officielle butik giver mig.

Ikke dermed sagt at man aldrig kommer galt afsted med en app, der ligger hos Google. Men man risikerer med sikkerhed at komme i problemer, når der hentes apps via forskellige links.

Det følger med i salgskassen. Foto: Ekstra Bladet

Derfor skal du købe

Du skal derfor alene købe Freebuds Pro for lyden og den stabile forbindelse, som modellen leverer. Den er så god, at jeg trods de andre kritikpunkter gerne anbefaler hovedtelefonen.

Der er naturligvis alternativer som Jabras Elite 75t eller seneste model, Elite 85t. Også Samsungs Galaxy Buds-serien er god.

Skal det være iPhone, som Huawei ikke har en app til, er Apples AirPods Pro et godt, men dyrt alternativ.