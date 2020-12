Kom ud i går: Ventetid eksploderet

Slap aaaaaaaf en pris

Der gik ikke mange sekunder efter Apples lancering tirsdag af AirPods Max, før ovenstående besked landede i min mailboks. Og jo, næsten 5000 kroner for et par over-ear-hovedtelefoner er vanvittig.

Men åbenbart ikke vanvittig nok til, at kunderne holder sig væk. For et døgn senere er ventetiden på at få fingrene i den nye gadget eksploderet.

Apples spin om miljø fældet

AirPods Max fungerer bedst sammen med Apples egne produkter, fx iPhone eller iPad. Pr-foto

Op til 14 uger

Uanset farvevalg skal man vente til årsskiftet, før hovedtelefonen dukker op.

Tre uger er nemlig mindste ventetid på alle farver. Og jagter du den himmelblå model, skal vi langt ind i 2021. Mellem 12 og 14 uger står ventetiden lige nu på hos Apple.

Vi kan så glæde os over, at i Apples hjemland USA er netop det tidsspænd i dag standard for dem, der håber på at få fingrene i hovedtelefonen.

Apple kan dog vælge at skære antallet af uger ned, hvis det er muligt at øge produktionen. Firmaet er også kendt for altid at give et meget konservativt bud på ventetid for så at overraske ved pludselig at levere hurtigere end først frygtet.

Nye AirPods fra Apple

Svigter dit dyre bredbånd: Sådan gør du dit wi-fi hurtigere