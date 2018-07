Kommune har koks i mailsystemet: Sendte fyreseddel til den forkerte

Der mangler blot et 'r' for, at mailadressen er den rigtige.

Men talrige gange smutter bogstavet, når både borgere og medarbejdere i Randers Kommune sender en mail til kommunen. Og så ender de ofte dybt fortrolige oplysninger i stedet hos Anders Lorensen fra Holbæk.

Fik fyreseddel før den fyrede

Han har siden 1997 ejet domænet Anders.dk, hvilket har den meget uheldige sideeffekt, at nogle mails ikke lander hos de rigtige ansatte hos Randers Kommune, men hos Anders:

- Jeg har fået SÅ mange mails, der kunne bruges kriminelt på en eller anden måde, siger Anders Lorensen til Version2, der i disse sager opruller sagen.

Da der er tale om mails, som skulle lande hos en offentlig myndighed, har han både modtaget cpr-numre, private oplysninger om straffede personer og i et tilfælde også oplægget til en fyreseddel, som den snart arbejdsløse medarbejder endnu ikke havde fået.

Anders Lorensen videresender mails, der ikke er til ham, selv om de ægte modtagere hos Randers Kommune sjældent reagerer særligt venligt:

- Generelt er folk utaknemmelige, når jeg videresender mails. Det er de færreste, der overhovedet svarer, siger han til Version2.

Sådan går det galt Hvis man vil sende mails til Randers Kommune, skal mailadressen ende med @Randers.dk for at nå den rigtige person. Men glemmer man 'r', ender adressen pludselig på @Anders.dk. Og så modtager Anders Lorensen i stedet beskeden, fordi han ejer domænet Anders.dk. En løsning kunne være at blackliste Anders.dk i Randers Kommune. Så ville alle mails, der blev afsendt fra kommune, i stedet ende i digitalt sort hul. Men det løser ikke problemet med, at borgere og andre, der sender noget til kommunen, kan sende til Anders.dk. En anden løsning er, at kommunen får styr på sin håndtering af personlige oplysninger og sikrer, at denne type af data aldrig bliver sendt ukrypteret eller i stedet direkte til borgerens digitale e-boks.

Kommune advaret

Allerede i 2014 blev Randers Kommune ellers advaret om de fejlsendte mails.

Det skete, da Anders Lorensen skrev direkte til byens kommunaldirektør, der svarede, at det ville han tage hånd om.

I stedet er strømmen af mails fortsat. I nogle tilfælde i form af indscannede dokumenter med borgernes oplysningerne, som medarbejdere har forsøgt at maile til sig selv.

I dag siger den ansvarlige it-chef, at det er nyt for ham, at der er problemer med fejlsendte mails.

