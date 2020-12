Kræver 5G stoppet i Danmark

Selvom der fortsat ikke findes offentligt anerkendt videnskabelig dokumentation for, at 5G i nævneværdig grad skader mennesker og dyr, forsøger en mindre borgergruppe at stoppe udbredelsen af teknologien i Danmark.

Forleden blev teleselskaberne meldt til politiet for at have taget deres lovligt godkendte 5G-netværker i brug. Nu er det et forsøg med 5G, som TDC NET gennemfører i Helsingør, gruppen har som sit næste mål.

Ifølge en pressemeddelelse, der blev udsendt tidligere i dag, har 'en repræsentant for lokale borgere' bedt retten i Helsingør om, at 'TDCs pilotforsøg med 5G-systemet stoppes øjeblikkeligt. Borgerne mener ikke, at de sundhedsskadelige effekter af teknologien er tilstrækkeligt, videnskabeligt belyst.'

Politianmeldt for 5G

Myndigheder maner til to

Det er dog ikke alene i Helsingør, at der er sat strøm til 5G-netværket.

Netop TDC NET meddelte tirsdag, at man nu har dækket 90 procent af Danmark med 5G. Så selv hvis der mod forventning skulle komme et fogedforbud ud af anstrengelserne i Helsingør, er tusindvis af 5G-master aktive over hele landet.

Trods en påstand om det modsatte fra borgergruppen mener hverken WHO, Sundhedsstyrelsen eller andre anerkendte sundhedsmyndigheder, at 5G udgør en reel eller akut sundhedsrisiko. Og da slet ikke på et niveau der bør bekymre nogen eller stoppe 5G-udrulningen.

Det er også forklaringen på, at der er givet tilladelse i en række vestlige lande, herunder Danmark, til at tage teknologien i brug.

5G er udskældt for alvorligt at skade dyr, mennesker og endda for at udbrede coronavira. I anerkendte, videnskabelige kredse og blandt sundhedsmyndighederne i vestlige lande møder de påstande dog ikke opbakning. Foto: LIONEL BONAVENTURE/Ritzau Scanpix

Kontrollant om 5G: Ingen grund til panik

Uforsvarligt eksperiment

Det overbeviser dog ikke borgergruppen, der ifølge talskvinde Pernille Schriver mener, at de videnskabelige beviser er både rigelige og anerkendte.

'Borgerne i Helsingør skal ikke være forsøgskaniner. Vi ønsker pilotprojektet stoppet, så der kan gennemføres yderligere forskning, der kan kortlægge de skadelige virkninger af 5G-stråling også på lang sigt.

'Det er uforsvarligt at eksperimentere med borgernes sundhed i forhippelsen på, at være blandt de første, der anvender 5G-teknologien,' skriver hun i pressemeddelelsen.

Nu er 5G landsdækkende

Borgergruppen skal ikke forvente opbakning til at stoppe udrulningen af 5G hos Dan Jørgensen. Men han og andre politikere i EU er enige i, at borgerne har brug for mere information om, hvad teknologien faktisk indebærer. Foto: Aleksander Klug

Minister: Skal ikke stoppes

Myndigheder og politikere verden over er enige med Pernille Schriver og hendes borgergruppe på et punkt: Der er både brug for mere forskning og ikke mindst mere oplysning til borgerne om, hvad der reelt er op og ned i debatten om 5G. Sidstnævnte dog med et helt andet udgangspunkt end hendes:

'Jeg vil gerne understrege, at de fælleseuropæiske grænseværdier for mobilstråling er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip,' skrev Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i sidste måned i et svar til borgergruppen.

'Jeg er af den overbevisning, at udrulningen af 5G er med til at understøtte en helt nødvendig teknologisk udvikling i Danmark. 5G er en forbedring af tidligere mobilteknologi, som sikrer, at vi i fremtiden vil opleve højere hastigheder og kortere svartid i mobilnettene, og det kan skabe et væld af nye teknologiske.'

