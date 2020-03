Kræver kompensation fra Netflix

Forbrugerrådet Tænk mener, at Netflix-kunder har krav på et nedslag i prisen, når billedkvaliteten sænkes

Verdensomspændende krise eller ej så ændrer det ikke på dine rettigheder som forbruger. Den vare, du køber hos Netflix, skal leveres som aftalt - ellers skal du kompenseres, mener Forbrugerrådet Tænk, efter netop Netflix har sænket billedkvaliteten de kommende 30 dage for at sikre internettet mod at blive overbelastet.

- Krisen ændrer ikke ved forbrugernes rettigheder. De forsvinder ikke med denne krise.

- Hvis kvaliteten ikke leveres som aftalt, har man krav på kompensation og i slemme tilfælde ret til at ophæve kontrakten, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, til MereMobil.dk.

Betalingsfri periode

Han slår fast, at Forbrugerrådet Tænk har forståelse for EU's opfordring til at mindske belastningen af nettet i den nuværende situation. Vagn Jelsøe tror, at også de fleste forbrugere har forståelse for situationen.

- Men det fremgår ofte af de specifikke aftalevilkår, hvilken kompensation der gives.

- Hvis der ikke er fastsat meget præcise kompensationsformer i aftalevilkårene, behøver det jo ikke være penge på bordet her og nu. Det kunne eksempelvis være en betalingsfri periode svarende til en fjerdedel af den periode, hvor kvaliteten har været sænket, lyder det fra Vagn Jelsøe.

Netflix: Ingen kommentarer

Vicedirektørens forslag om en betalingsfri periode på en fjerdedel kommer ind i billedet, da Netflix angiveligt forventer at reducere båndbredden med 25 procent.

Og han er overbevist om, at forbrugerne vil efterspørge en hurtig melding fra Netflix om, hvordan de som kunder bliver kompenseret.

Indtil videre er streamingfirmaet dog tavs om muligheden for en kompensation.

'Hertil har Netflix ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,' lyder kortfattede skriftlige svar til MereMobil.dk

I øvrigt har også YouTube nu besluttet at følge eksemplet fra Netflix og skrive ned på billedkvaliteten.