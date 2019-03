Kritik af teleselskaber: Stop nu de fupnumre

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tusindvis af danskere er ramt af en udspekuleret telefonsvindel, der i nogle tilfælde koster den enkelte mange penge. Men selvom teleselskaberne jævnligt spærrer for numrene, findes der intet fælles system til at stoppe svindlen effektivt.

Det er nemlig helt tilfældigt, om et teleselskab i dag udveksler viden med andre. Og det får branchen nu kritik for i en frisk afgørelse fra Teleankenævnet.

- Det er ikke bare 100-vis eller 1000-vis af kunder, men 10.000-vis af forbrugere, der bliver ramt af det her.

- Derfor er det en naturlig opgave for en branche, der normalt er ret velorganiseret, at få styr på det, mener cheføkonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk.

Han er også medlem af Teleankenævnet, der nu opfordrer branchen til effektivt at dele deres viden, når de opdager svindel med et nummer.

- Alle selskaber har en forpligtelse til at sikre forbrugerne mod det her. Derfor må de også se at få meldt sig ind i kampen.

Kan ikke stoppe alt

I praksis foregår svindlen ved, at forbrugerne ringes op fra et udenlandsk nummer, hvor røret omgående smides på. Det kan også være en sms, som man reagerer på og ringer tilbage til.

Fidusen er, at det koster en formue at ringe til numrene, som svindlerne så får en andel af indtægten fra.

Hos teleselskabernes brancheorganisation Teleindustrien er direktør Jacob Willer da også enig i, at udveksling af oplysningerne kan være med til at begrænse svindlen.

- Det synes jeg er en god idé. For alle teleselskaber blokerer jo i dag for numre, hvis de bliver opmærksomme på et misbrug, siger han til Ekstra Bladet.

- Og det er klart, at det er informationer, man kan dele på tværs. Men det er bare ingen garanti for, at man får blokeret for alt.

- Hvorfor ikke?

- Svindlerne skifter jo de her numre hele tiden. Og det er heller ikke alle teleselskaber, der er med i branchens samarbejde.

- Hvorfor har man ikke delt informationerne om fupnumre indtil nu?

- Det gør man også i et vist omfang. Problemet er bare, at der ikke findes et objektivt kriterium for, at et nummer faktisk er fup. Her kan et selskab jo godt have en vurdering af et nummer, som et andet teleselskab ikke deler.

- Men nu har vi læst afgørelsen fra Teleankenævnet og vil tage en snak i branchen om det.

Sådan beskytter dig selv Vær altid kritisk over for opkald og beskeder fra numre, du ikke kender Hvis nummeret ikke er på otte cifre, som danske numre normalt er, bør du være ekstra varsom Er du i tvivl, kan du forsøge at tjekke nummeret på nettet. Hvis det er brugt til fup, dukker der måske en advarsel op Det er alene, hvis du sender beskeder eller foretager et opkald, at du bliver takseret for det Hjælp andre og meld din mistanke om et fupnummer til dit teleselskab. Jo flere anmeldelser de får, jo større er muligheden for, at nummeret bliver spærret

Fix det nu

Hos Forbrugerrådet Tænk forventer Martin Salamon, at den snak ender med en hurtig, fælles handling fra alle teleselskaber.

- Svindlere udnytter jo systemet. Derfor gælder det bare om at få udvekslet oplysninger, så alle hurtigere opdager, hvis der bliver svindlet.

- Det er også en hjælp til selskaberne, fordi de bliver ringet ned af kunder, der ikke forstår, hvad der står på deres regning. Eller bliver plaget dag ind og dag ud af de her fupnumre.

- Derfor er det en oplagt ting for branchen at fixe sammen, i stedet for at alle gør det hver for sig. Og branchens organisationsforhold skal i hvert fald ikke stå i vejen for at hjælpe forbrugerne, mener Martin Salamon.