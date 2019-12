Kuffert skjuler vild 'lydhed' til gamere

Et ordentligt gaming-headset kan være en afgørende faktor for at lykkes på den digitale slagmark, når man spiller et spil. Lyden kan være med til at tippe kampen til din fordel - ved at høre fjenden bedre og mere præcist end de hører dig.

Men god lyd koster ikke nødvendigvis en hel formue. Ikke desto mindre er der også langt dyrere og bedre alternativer. Audeze LCD-GX, som vi tester i dag, hører bestemt til i den dyrere kategori, hvor du skal bevæger dig godt over 5000 kroner pr. eksemplar.

Men hvad får du egentlig, når du investerer så meget i et gaming headset?

I stedet for at blive leveret i en almindelig papkasse kommer Audeze LCD-GX for eksempel i sin egen kuffert, der er bygget til at modstå det meste. To sæt kabler leveres også med selve headsettet. Et med mikrofon og en snoet variant uden mikrofon beregnet til ren musikbrug.

Der følger et kabel uden mikrofon med, så du kan bruge hovedtelefon til musik. Foto: Tek.no

Men også selve hovedtelefonerne er robust fremstillet. Her er det store ‘ørekopper’ og puder, der møder dig, samt en yderside lavet af magnesium. Det betyder, at vægten er langt mindre, end hvad det robuste ydre tyder på.

Bag metalgitteret har hovedtelefonerne et finmasket gitter farvet i rødt. Det synes vi faktisk er en ret sej detalje.

Selvom hovedtelefonerne i sig selv er enorme, er bøjlen og fæstningen til selve hovedtelefonerne noget helt andet. Her bruges minimalt med materialer, men det er stadig en robust løsning.

Mod dit hoved får du en rem, der strammes op og beskytter mod resten af ​​metalbeslaget.

For at justere bøjlens højde er det to ganske enkle ‘stave’ med hak i, som klarer ærterne. Disse er ret stramme at justere, hvilket i vores bog er et klart plus, da du ikke mister justeringen, selvom du skulle lægge dit headset lidt hensynsløst fra dig.

Ørekopperne er lavet i letmetal. Foto: Tek.no

Audeze LCD-GX er robuste og stort byggede, men den lave vægt betyder, at de kan bæres på hovedet i lang tid af gangen. Det er en fordel, når vi sidder bænket foran pc'en og spiller i de sene nattetimer.

De store puder er blødt polstret og dækket med læder, som forhindrer dem i at klemme mod området omkring ørerne. Der er også masser af plads inde i selve ‘koppen’, så du vil næppe støde på problemer med, at de klemmes mod selve øret.

Det samme gælder bøjlen. Den er enkel og strålende designet, og tilbyder op til flere timers brug uden du bliver generet af den på nogen måde. I starten var den noget stram, men efter lidt brug løsnede den sig, så der var minimalt pres på siden af ​​hovedet.

Så er der lyden. Selve grunden til den enorme pris. Det er hovedtelefoner, der er overraskende simple, så du faktisk kan tilslutte dem direkte til din pc, uden at lyden er helt afpillet af den grund. Men hvis du køber hovedtelefoner til over 5000 kroner, er det fedt at kunne tilslutte dem via en passende forstærker, der virkelig får lyden til at skinne.

Lyden i Audeze-hovedtelefoner kan beskrives som ganske varm og opløst. Bassen er mørk og dyb og får eksplosioner i for eksempel Battlefield-spillet til at nærmest at kunne mærkes på kroppen. Alligevel er bassen ikke så overdreven mod resten af ​​lyden, så den supplerer mere, end den dominerer, selv når du spiller.

Hovedtelefonen er meget behagelig at have på i selv mange timer. Foto: Tek.no

Hvad der gør disse hovedtelefoner til et godt våben mod fjenden er, at mellemtonen er fremtrædende og godt opløst. Her kan du høre folk komme mod dig, mens de mennesker, du snakker med, også har god klarhed. En kombination, der er guld værd, når kampene er på sit højeste.

Diskanten i disse hovedtelefoner er også fin, men er ikke så skarp og fremtrædende som den for eksempel er i Sennheisers HD 820. Alligevel præcis nok til, at det giver en god bund til resten af ​​lyden.

Der er også et bredt lydbillede, der møder dig. Og det er praktisk, når du orienterer dig i spillet og finder ud af, om det er værd at tage den ene gade frem for den anden - og forhåbentlig overmande fjenden.

Samtidig får vi god feedback på mikrofonen, der kommer følger med, fra vores spilvenner. Dem, vi spillede mod, kunne fortælle, at lyden var klar og præcis uden at hive nogen nævneværdig baggrundsstøj med. Mikrofonen sidder som nævnt på det medfølgende kabelsæt og er enkel og nem at justere.

Selvom Audeze primært er rettet mod computerspillere, er der ikke noget problem at se linket til de almindelige musik-hovedtelefoner, som mærket først og fremmest er kendt for.

Som nævnt er bassen i disse hovedtelefoner dyb og potent, og det samme gælder når man spiller musik. For uden at være så brutal, at du ikke kan spille de fleste af musikgenrerne.

Sådan justerer du hovedtelefonen, så den passer til dit hoved. Foto: Tek.no

Når vi sætter The Eagles' live album ‘Hell Freezes Over’ på, er mellemtonen stadig så fremtrædende, at stemmer og instrumenter kommer tydeligt igennem, selvom trommernes beat stadig er karakteristisk og solid på scenen.

Den lidt varme klang bliver man hurtigt glad for, men den er stadig ikke mere ‘farvet’, end at selv purister, der kan lide rå ærlighed, også kan trække lidt på smilebåndet af lyden.

Når vi hører Hotel California kan vi godt lidt savne, at diskanten havde været et hak mere tydelig. Don Henleys stemme er klar og varm, men rytmeinstrumenterne kunne have været endnu skarpere og mere opløste. Men igen sammenligner vi her med andre ekstreme hovedtelefoner, som den nævnte Sennheiser HD 820.

Vi hopper fra The Eagles til Rakim, og denne genre får bassen til at skinne endnu mere. Beatsene i numrene slår lige så hårdt og engagerende som vi havde håbet, hvilket gjorde lyttetiden til en fryd.

Fra rap går vejen videre til Daft Punk. Også her er lytteglæden til stede, og den lidt tunge basrytme fra Instant Crush bliver engagerende og kraftfuld. Igen er stemmerne klare og bastante, mens den skarpe rytme kunne være lidt skarpere og opløst.

Stadig har vi dog et smil på læben næsten uanset hvad der er i hovedtelefonerne. Det er let at glemme tid og sted og bare absorbere musikken - uanset genre.

Virkelig flot karakter til de ellers dyre hovedtetelefoner til gamere. Foto: Tek.no

Over 5000 kroner ER mange penge at bruge på et headset. Uanset om det er til spil eller musik. Men investerer du pengene i Audeze LCD-GX, får du en velfungerende pakke, som fungerer godt til begge typer brug.

Du skal nok være til en lidt ‘varm’ klang for virkelig at kunne lide disse hovedtelefoner, men det er stadig ingen overvældende varme, vi taler om.

Hovedtelefonerne i sig selv er meget robust fremstillet og indbyder til mange timers lytteglæde. Her er der komfort nok til at holde den kørende i mange timer ad gangen.

Lyden er primært rettet mod dig, der spiller meget, med en detaljerigdom, der kan være fordelagtig, hvis ikke direkte nødvendig, i en række forskellige spil. Det får du i rigelige mængder med Audeze, så du kan høre detaljerne, der afslører fjendens næste træk.

På samme tid er det et headset, der giver dig masser af musikglæde med i købet. Ganske vist ville det være et hak bedre, hvis diskanten var nogle nuancer mere klar og fremtrædende, men alligevel får du serveret en lydkvalitet, der næppe vil gøre dig skuffet.

Det eneste er, om du er villig til at sluge prisen eller ej. Hvis du kan det, har du købt et produkt, som efter vores mening fortjener et helt fremragende stempel.

