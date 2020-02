Kuglen der gør dit hjem smartere

Det hele begyndte med citrontræet Severin og blomsterpinden Flower Power - som ikke længere er smart nok efter dagens standarder - og i de følgende år er der kommet nye ting til.

Der har ikke været nogen planlagt vision, så indkøbene har været lidt tilfældige så at sige.

En chromecast viste sig at være billig og smart, så vi blev nysgerrige efter et smart strømstik til halv pris. Vi handlede nogle nye pærer på Black Friday, købte en masse røgalarmer og nogle smarte højttalere til jul.

Det har væltet ind med med vejrstationer og andre luftkvalitetsmålere. En robotstøvsuger var pludselig også nødvendig, da vi først kom i gang.

Du kan heldigvis styre, hvor kraftigt lyset - hvis overhovedet - skal lyse. Foto: Tek.no

Med flere og flere tilsluttede og kommunikerende produkter i huset, føles det efterhånden ikke så smart. Jovist, lyset og internetradioen tændes automatisk og vækker mig i hverdagen, men det gjorde den gamle FM-radio med vækkelys også. Og det gjorde den helt uden wi-fi eller en app.

Det hjælper jo ikke med smarte produkter, hvis de er besværlige at bruge. At have adgang til fysiske kontakter og knapper er ofte mere praktisk end at lege med en app, og det er ofte tilfældet, at de forskellige producenter har hvert deres system. Det kan gøre det til en kamp at jonglere mellem alle de smarte ting, som ikke altid taler godt sammen.

Så vi er nødt til at gå ind i en app for at skifte radiokanal, en anden app til at dæmpe lyset, en tredje app for at tænde for varmen, en fjerde app for at se, hvor koldt det er udenfor og så videre.

Det føles det ikke særlig smart.

Det koster Pro-udgaven:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

For at gøre det lettere og mere effektivt at have mange forskellige smarte produkter i huset, er der heldigvis også nogle anstændige løsninger, hvor dagens testprodukt Athom Homey er en af ​​dem.

Det er en 'hjemmecentral' med en hardware/software dedikeret til automatisering og kontrol af smarte enheder.

Der er flere typer af disse hjemmecentraler. Nogle er generelle, og andre er mere specialiserede med fokus på at styre produkter inden for en bestemt produktgruppe, eller bestemt trådløs teknologi.

Homey kan påtage sig opgaven med at styre næsten alle smarte objekter i hjemmet. Og det kræver naturligvis, at den kan kommunikere over mange frekvenser og med mange forskellige standarder eller protokoller.

Derfor understøtter Homey flere trådløse standarder: wi-fi, ZigBee, Bluetooth, Z-Wave, RF 868, RF 433 og IR - infrarød betjening.

Sådan ser enheden ud i bunden. Foto: Tek.no

Ser man på, hvad Homey understøtter af trådløse protokoller, virker den ikke til at have nogle særlige mangler på kommunikationssiden, men faktum er, at 2019-udgaven mangler et par funktioner sammenlignet med den originale, nemlig mikrofon og NFC.

Ifølge Athom er disse fjernet af gode grunde. NFC, fordi det simpelthen ikke blev brugt, mens mikrofonerne fungerede for dårligt til at fungere som planlagt.

Derudover har Athom også frigivet en Pro-udgave med dual-core processor og 1 GB RAM i stedet for 512 MB.

Men udover det med manglende NFC og mikrofon ligner 2019-udgaven af ​​Homey den første version, og rent fysisk ligner den en hvid plastkugle, der balancerer på tre korte ben. På bagsiden/bunden finder vi et mini-stik til lydudgang, en mini USB-port til strøm og en højttaler. Lyden fra sidstnævnte er intet at råbe hurra for.

Omkring 'ækvator' går en LED-ring, der lyser naturligt op - derefter med skiftende intensitet, farve og mønster, alt efter hvad Homey laver.

Ringen kan skinne ganske lyst selv med lysstyrken ved laveste indstilling. Heldigvis er det også muligt at slukke den helt. Vi har valgt at lade den stå tændt, da lyset har en 'vejrprognose tilstand', hvor lyset viser, hvordan vejret bliver.

Ellers kan designet helt sikkert diskuteres, da dataudstyr i kugleform ikke ligefrem er hverdagskost. Men Athom sparer os i det mindste fra udvendige antenner, som typisk er på wi-fi-routeren, vi ikke vil have i stuen.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Homey er det meningen, at man skjuler. Det er dog en dårlig ide, hvis du planlægger at bruge enhedens IR (infrarøde) funktioner. Disse signaler stoppes som andet lys af de fleste almindelige objekter.

Lyset bør dog ikke blive blokeret, eftersom Athom har udstyret den med seks IR-lamper, jævnt placeret omkring ‘taljen’. Så den behøver ikke at pege i nogen bestemt retning for at tænde for dit tv.

Vi placerede Homey på vores kommode lige over for tv'et på den anden side af stuen, og den var stadig i stand til at få signalerne frem til vores aldrende tv.

Men IR er selvfølgelig mere i 'rart at have' kategorien, end det er det helt store salgsargument hos Homey. De fleste mennesker fokuserer sandsynligvis mere på, om den er i stand til at kommunikere med et væld af produkter - over 50.000 påstår Athom - på tværs af frekvenser og protokoller.

Artiklen fortsætter længere nede...

Det koster basismodellen:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

For at sikre at Homey taler det rigtige 'sprog' til alle de forskellige enheder, bruger den softwarepakker der kører som apps i baggrunden.

Har du Sonos-højttalere? Så skal du installere Homeys Sonos-app for at kommunikere med dem.

Sensorer fra Fibaro? Pærer fra IKEA? Vejrstation fra Netatmo? Røgalarmer fra Nest? Smart strømstik fra TP-Link? Så skal du også installere Homeys app til Fibaro, IKEA, Netatmo, Nest og TP-Link.

Der er dog visse undtagelser, som ses med Philips Hue. Homey kan bruge disse pærer og lamper til at kommunikere direkte med ZigBee-protokollen. Men for en person, der allerede har Philips hjemmecentral ‘Bridge’, er det være lettere at få adgang til den via Wi-Fi.

For Philips Hue har vi derfor fået en app til styring via ZigBee og en app til styring via Wi-Fi. Og hvis du har et Philips TV? Ja, det bruger IR, som igen kræver en app.

Fordi hver enkelt app tager ressourcer, har Athom som nævnt lige udgivet en Pro-udgave af Homey. Den har en dual-core-processor, mere hukommelse og er designet til folk, der har flere smarte enheder fra forskellige producenter - typisk femten eller mere.

Ifølge Athom klarer de fleste sig fint med en almindelig Homey.

Homey understøtter mange trådløse standarder. Foto: Tek.no

Når du har fundet de rigtige apps til dine enheder, er det en nem sag at parre hver enhed med Homey. De vises derefter på Homeys liste over tilgængelige enheder og ved at klikke på dem, får du de data, som Homey henter ind.

For nogle enheder vil det være meget enkelt. Med Nest Protect kommer der for eksempel kun tre værdier: en der siger noget om batteristatus, en der fortæller dig hvis kulmonoxid alarmen udløses, og en der er forbundet med den almindelige røgalarm. Andre enheder, såsom Netatmos-vejrstationen, rapporterer til gengæld de faktiske værdier for temperatur, fugtighed, støj, lufttryk og CO2-niveauer.

Interfacet til Homey-appen - som naturligvis findes til både Android og iOS - tillader også direkte styring af en del enheder. Det er dog ikke en fuldgod erstatning for objekternes egne apps. For eksempel kan vores Philips Hue-pærer tændes og slukkes, dæmpes og farves, men via Homey kan vi ikke gruppere dem eller oprette en lysscene - det skal gøres i selve Hue-appen.

For sådanne detaljerede indstillinger er du muligvis stadig nødt til at bruge de originale apps til de forskellige produkter i nogle tilfælde. Det gælder især for firmware opdateringerne, hvor du muligvis også bliver nødt til at investere i producenternes egne hjemmecentraler.

Her tænker vi i første omgang på Fibaro. Til dags dato er der ingen måde at opdatere Fibaros Z-Wave-produkter gennem Homey. Det samme gælder Philips Hue, men deres Bridge er betydeligt nemmere og fungerer godt sammen med Homey.

Fibaros hjemmecentral med Z-Wave er designet, så enhederne kun kan tilsluttes et netværk ad gangen. Da Fibaro og Homey ellers fungerer godt sammen, håber vi, at disse virksomheder kan finde en løsning på det.

Mest søgte smarte produkt:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Så når dine smarte ting har fået deres respektive apps og er tilsluttet Homey, sender de sensordata, der kan ses i Homey-appen. Det kan være spændende nok, men det helt store med Homey er de muligheder, der ligger i at bruge værdierne til at skabe automatiske sekvenser - eller 'scener', som det ofte kaldes i branchen.

Du kan selv oprette scener ved simpel programmering i Homey-appen eller gennem browseren via Homey Flow for Web. Ja. I Homey-verdenen kaldes en scene for flow.

Uanset hvad du kalder det, er det helt op til dig, hvad en sådan sekvens er, da du selv skal programmere dem. Nu lyder ordet 'programmering' muligvis skræmmende, men alt gøres i en grafisk grænseflade - så du behøves ikke at kende noget til programmeringssprog.

Du begynder simpelthen med at beslutte en startværdi, og hvad der skal udløse en reaktion, og hvad den reaktion skal være. Som et eksempel kan vi tage termometeret og det smarte strømstik i stuen.

En scene kunne være: Hvis termometeret registrerer en værdi under 20 grader, skal strømstikket tændes. Og hvis temperaturen er over 22 grader, skal stikket slukke. Hvis vi så tilslutter et elektrisk varmeapparat til dette stik, vil vi sikre en anstændig temperatur i stuen.

Selvfølgelig har mange elektriske ovne nu en termostat, der giver dem mulighed for at holde temperaturen, men det er bare et enkelt eksempel. Hvis vi bygger videre på eksemplet, kan man kan man for eksempel indstille lyset til kun at være tændt, når nogle er hjemme osv.

Med mange smarte enheder og masser af potentiale er det virkelig bare fantasien, der sætter grænserne. Det kan gøres så kompliceret eller enkelt, som man ønsker, men som bekendt er det enkle ofte det bedste.

Scener skal heller ikke udløses af sensorer eller specielle enheder. Du kan indstille, at tingene skal ske, når du trykker på en fysisk knap, på bestemte tidspunkter af dagen eller dage af året, eller når udvalgte personer kommer hjem.

Foto: Tek.no

Athom Homey er en hjemmecentral, der gør et seriøst forsøg på at løse problemet med mange forskellige standarder inden for udstyr, beregnet til smarte hjem og hjemmeautomatisering.

Og vores indtryk er godt, når tingene først konfigureres, og automatiseringen kører.

Homey kan være en ‘lifesaver’ af et produkt for dem, der værdsætter friheden til at vælge eller allerede har fyldt køkkenet med smarte ting fra forskellige producenter og kaliber. Men for dem, der snarere er i planlægningsfasen til ​​et smart hjem, er der andre gode alternativer, der kan overvejes.

Z-Wave og Fibaro som nævnt tidligere garanteret med deres proprietære standard, at enhederne kan arbejde sammen. Mange af Fibaros sensorer leveres også i Apple HomeKit-kompatible udgaver - perfekt til dem, der allerede har Apple TV, iPad eller HomePod derhjemme.

En anden smart enhed:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen