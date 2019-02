Lækreste Microsoft-bærbar nogensinde

For godt halvandet år siden lancerede Microsoft sin første bærbare kaldet Surface Laptop.

Den skulle bevise, at Windows-baserede bærbare computere kunne matche Apples MacOS-maskiner, og dommen var på det tidspunkt, at Microsoft er tæt på at lykkes med sin mission.

Nu er de endelig klar med efterfølgeren, der hedder Surface Laptop 2. Grunden til, at vi siger ‘endelig’ er, at den maskine, vi netop har testet, faktisk har været tilgængelig i USA i over et halvt år. Endnu engang måtte danske forbrugere vente.

I betragtning af alle de gode bærbare computere, der ellers er blevet lanceret i løbet af det seneste halvår - og hvad vi ved kommer ud i løbet af foråret - er det derfor hensigtsmæssigt at tjekke, om der findes en god undskyldning for ventetiden.

Alcantara-stoffet gør det behageligt at hvile hænderne på basen, mens du skriver. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hvad der karakteriserede originalen Surface Laptop var, at den gav dig en meget god oplevelse ved at fokusere på komfort og brugervenlighed. Både i form af det unikke Alcantara-stof på basen, men også at skærmen giver brugeren et godt overblik, hurtig indlogning, og alle opdateringer til computeren blev leveret og kvalitetssikret af Microsoft selv gennem Windows Update.

Sådan er det fortsat, men der er flere nyheder, som er værd at nævne.

Den klareste ændring er, at Surface Laptop 2 nu er tilgængelig i sort, sammen med de tidligere farver burgunder, platin og koboltblå. Vi har testet den sorte version og kan bekræfte, at den er rigtig stilfuld og rå. Vi er særligt imponerede over, hvor godt overfladen afviser både fingeraftryk og fedtpletter, så den altid ser pæn ud.

Et par irritationer i forgængeren var, at opstartskonfigurationen kun havde 4 GB hukommelse, hvilket var alt for lidt til selv almindelige apps og programmer. Nu er RAM-kapaciteten fordoblet til mere respektabelt 8 GB.

Oprindeligt blev Surface Laptop også leveret med den ‘amputerede’ S version af Windows 10, som kun kunne køre apps fra Microsofts egen butik. Selvfølgelig var projektet dødfødt, så Surface Laptop 2 leveres nu med den fulde version af Windows 10.

Uanset hvilken af de nye maskiner du vælger, har du nu endelig valget mellem en Core i5 eller i7-processor med fire kerner. Begge er meget hurtigere end de dual-core processorer, der sad i forgængeren og er mere energieffektive.

Vi er dog stadig skeptiske over for de priser, som Microsoft kører med. Selv små opgraderinger koster således tusindvis af kroner for komponenter, der har været ganske billige for techgiganten. For eksempel 2400 kroner for at gå fra 128 til 256 GB lagerplads.

Microsoft Surface Laptop 2 Display: 13,6 tommers IPS, 2256 x 1504 pixels (3:2) Processor: Intel Core i7-8650U (4 kerner @ 1,9 - 4,2 GHz, 15W) Grafik: Intel UHD 620 Lagerplads: 256 GB SSD (M.2 PCIe) RAM: 8 GB (1866 MHz DDR3) Batteri: 48 Wh Vægt og dimensioner: 1,28 kg, 1,45 x 30,8 x 23,3 cm (H x B x D) Porte: 1 x USB 3, Mini DisplayPort, 1 x Surface Connect, lydindgang Pris: 13.699 kroner Du kan se alle specs her Kan også købes med en svagere i5-processor til 11.299 kroner Vis mere Luk

Indretning og konstruktion

Basen af maskinen er som nævnt pakket ind i alcantara stof. Du kender det muligvis fra bilinteriør og møbler. Det er syntetisk med en overflade, der minder om ruskind. Alcantara-stoffet gør det meget behageligt at lægge sine håndflader ned for at skrive på tastaturet, da alternativet ville være kold aluminium eller tvivlsomt plastik.

Herudover er maskinen primært bygget i aluminium og føles som en af de mest solide, vi har testet. At dens låg kan åbnes med den ene hånd, uden at maskinen dykker baglæns på bordet eller følger med op fra bordet, er også værd at bemærke. Samlet set er konstruktionen særdeles gennemført.

Skarp skærm med godt overblik

Af en eller anden grund (øget pris?) er skærmen et punkt, som mange bærbare producenter sparer på. Det er et dårligt valg, da det netop er et af de få område på en bærbar, som for alvor er vigtigt.

Microsoft er en af en håndfuld producenter, som heldigvis har forstået vigtigheden af en god skærm, og ligesom resten af Surface-serien er Surface Laptop 2-panelet også godt at kigge på. Det er superskarpt takket være en høj opløsning på 2256 x 1504 pixels og er også meget godt kalibreret direkte fra fabrikken.

Det faktum, at farver vises korrekt og er godt mættede, er ikke kun yderst vigtigt for alle, der redigerer billeder og video, men giver uden undtagelse en bedre oplevelse for dem, der bare surfer på internettet og ser videoer.

Ligesom Huawei og Apple har Microsoft droppet 16:9-formatet på bærbare skærme. Dette format kan være egnet til tv og film, men til produktivitet giver disse skærme alt for lidt plads. Microsoft ønsker med Surface-serien at hjælpe dig med at være produktiv og har derfor givet deres monitorer et 3:2-format.

Konsekvensen er, at du kan læse mere tekst i samme skærmbillede, når du besøger en webside. Der er plads til flere vinduer på skrivebordet, ligesom elementer i programmer til videoredigering eller Photoshop ikke så nemt overlapper hinanden. Hvis du skriver kode på maskinen, får du også et helt andet og bedre overblik.

Vi ville dog gerne have endnu mere lysstyrke i skærmen, da vi selv ved maksimal lysstyrke oplevede nogle reflekser i den blanke touchskærm.

Den sorte overflade er rå og fingeraftryk og andre pletter er sjældent et problem. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Næsten perfekt interaktion

Når det kommer til tastaturet, holder vi fast i kritikken af forgængeren: De støjer en smule mere, end vi kan lide. De er dog stadig langt fra de værste i klassen, og generelt er de komfortable til at skrive på med en lang vandring og god modstand.

Overfladen er også glat, så dine fingre ikke ‘sidder fast’, og du er sikret en god rytme i skrivningen. Takket være en tre-trins hvid baggrundsbelysning finder du nemt den rigtige tast, hvis du bruger maskinen i mørket.

Vi påpeger ofte, at ingen slår Apple, når det gælder touchpad. 2-punkts touchpaden i Surface Laptop 2 holder den højere kvalitet fra sin forgænger og er tæt på Apples guldstandard.

Både på responsivitet, præcision og friktion scorer touchpaden meget godt. Og multifinger bevægelser som forstørrelse, rulning og panorering går også fint. Så kan vi godt leve med, at der kommer en hørbar lyd, når du presser touchpaden ned, da det sker langt mere sjældent end blot en let berøring.

Når vi måler på batteriets levetid, oplever vi en af fordelene ved, at Microsoft (som Apple) både står for hardware og software. Maskinen bygger videre på de imponerende resultater fra sin forgænger og er steget en time i batteritid til 14 timers videoafspilning. Ved mere blandet brug kan du ikke forvente samme resultat, men du skal virkeligt bruge maskinen meget for ikke at nå igennem en arbejdsdag.

Det er glædeligt at se, at Microsoft stadig fokuserer på elementer som støj og varme, som er afgørende for at give den bedste ydeevne. Vi mener, at Microsoft har fundet en god balance i Surface Laptop 2, selvom vi gerne havde set maskinen med et dedikeret grafikkort, så du kunne spille nogle simple spil på den.

Skærmen er godt kaliberet, når computeren bliver leveret. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ydelse

Med hensyn til ydeevne er det processorens hastighed, der er i fokus, og du kan stadig ikke spille på maskinen. Vi kan ikke sammenligne direkte med den tidligere Surface Laptop, da vi testede en billigere i5 konfiguration tilbage i 2017, men der er ingen tvivl om, at alle Surface Laptop 2-modeller er væsentligt hurtigere end originalen.

Surface Laptop 2 er dog ikke den hurtigste under tidsbegrænset belastning (‘All Kernel’-måling), men processoren holder en jævn arbejdsgang, så den kan håndtere længere arbejdsbelastning.

Fremtidens port mangler stadig

Det magnetiske Surface Connect-stik, der minder om Apples nu afdøde MagSafe-stik, forhindrer maskinen i at falde til jorden, hvis du snubler i kablet. Vi kan godt lide det, men ville ønske stikket var nemmere at sætte i. For eksempel med stærkere magneter eller en opladningsport, der guidede stikket mere på plads end i den eksisterende konstruktion. I stedet er vi nødt til at twiste stikket, indtil det endelig klikker på plads.

Surface Connect giver dig også mulighed for at oprette forbindelse til Surface Dock, som er ekstraudstyr og tilbyder ekstra porte. Den er alt for dyr til at friste (1799 kroner!!!), men der er desværre så elendigt et udvalg af porte i maskinen, at du måske må bide i det sure æble og alligevel købe den.

Fordi selv om en USB-port og en Mini DisplayPort er på plads på maskinen, savner vi et fremtidssikret USB-C-stik og ofte også understøttelse af Thunderbolt 3. Det ville give dig mulighed for at overføre både strøm, lyd og billeder. Du ville også kunne hente ekstra muskler ved at tilslutte eksterne grafikforstærkere.

Vi klagede over manglen på begge dele, da vi testede forgængeren, og i mellemtiden er klagen blevet endnu mere relevant. USB-C er standard, og der er ingen grund til, at Microsoft ikke følger med her.

Uden USB-C er Surface Laptop 2 ikke særligt fremtidsorienteret. Og det er ikke godt, når du overvejer en maskine til mindst 8899 kroner.

Interaktionen er super, men tasterne kan godt høres og passer ikke ind på en læsesal. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusion

Den første bærbare computer fra Microsoft fik en flot karakter (8 ud af 10) hos os. Men den nye model får ikke en bedre, da den høje pris for selv små forbedringer og de manglende porte fortsat bekymrer os.

Det hjælper, at den billigste Surface Laptop 2 i dag er okay prissat med sammenlignelige maskiner og kommer med nok hukommelse, men maskinerne med mere end 128 GB lagerplads koster for meget.

Det er svært at se det som andet end et slag i ansigtet for at skulle betale 2400 kroner for blot 128 GB ekstra lagerplads, hvilket mange vil mene er nødvendigt. Især da Windows fra begyndelsen stjæler godt 45 GB.

Det er også endnu mere alvorligt at lancere en maskine i denne prisklasse uden hverken USB-C eller Thunderbolt 3-porte i 2019. Disse forbindelsesporte har længe været standard på andre maskiner til tilslutning af skærme og andet udstyr.

Når det er sagt, er der stadig begrænset, hvor meget vi vil trække en ellers fremragende maskine ned for en forbindelsesport. Surface Laptop 2 har nemlig et af ​​de mest solide og stilfulde design, vi har set. Samtidig er den helt fantastisk at bruge til alle produktive opgaver takket være god interaktion og en strålende, skarp 3:2 skærm med flotte farver.

En ellers fantastisk maskine kæmper med høj pris og svagt portvalg. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fordele

Solidt bygget

Stilfuld i sort

Behageligt alcantara stof

Meget god skærm

Lang batterilevetid

Log ind med dit ansigt

Godt tastatur og touchpad

Støjsvag

Det bør du overveje

Få porte - og ingen USB-C eller Thunderbolt-port

Svag spilydelse

Skærmen kunne have været mere lys

Ekstra lagerplads er ekstrem dyr

