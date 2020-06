Lagde Danmark på is: Nu er de tilbage

Man skal ikke bore længe i elektronikmarkedet for at opdage, at Danmark ofte er tredje hjulet. Det er langt fra alle nyheder fra de store techgiganter, der kommer danske forbrugere til gode.

Bare se på Googles udvalgs af Pixel-mobiltelefoner og andet gear, der aldrig officielt er landet herhjemme. Og så er der producenterne, der trækker sig ud og senere kommer tilbage igen.

Sådan er det netop sket med Samsung, der i en periode bogstaveligt talt har lagt sit salg af bærbare computere i Danmark på is.

Galaxy Book S. Pr-foto

Langtidsholdbart batteri

Men 'istiden' slutter nu med lanceringen af tre Windows-modeller i den bedre klasse, som allerede sælges i blandt andet USA.

Galaxy Book S, Book Ion og Book Flex hedder de og har en vejledende pris fra 9800 til 15.500 kroner.

Billigst er Galaxy Book S-serien, der er en letvægter på under 950 gram og 11,8 millimeter tynd. Modellen har en 13,3 tommers Full HD TFT LCD-skærm, og ifølge Samsung holder batteriet i op til 17 timer.

Der er indbygget en 512 gigabyte harddisk, men du kan udvide hukommelsen med et microSD-kort. Som de dyrere Book Ion og Book Flex understøtter Galaxy Book S den nye og hurtigere Wi-Fi 6-standard.

Galaxy Book Flex. Pr-foto

2-i-1-modellen

Den dyreste model er Galaxy Book Flex, der også har et 13,3 tommers display, men som sammen med Galaxy Book Ion skiller sig ud ved at have et såkaldt QLED-panel.

Det er samme type display, man finder i Samsungs dyrere fladskærme. Modellen kan også, som billedet herover viser, bruges sammen med den indbyggede pen og foldes rundt og betjenes som en tablet.

En særlig evne, som Book Ion ligeledes har, er, at man kan genoplade for eksempel en mobiltelefon eller andet udstyr, der understøtter den trådløse QI-standard, ved at lægge enheden på computeren touchpad.

Galaxy Book Ion. Pr-foto

Har flest muskler

Både Galaxy Book Flex og Galaxy Book Ion (billedet) har ifølge specifikationerne en batteritid på op til 20 timer. Men modsat Book Flex kan man købe Book Ion i en 15 tommers udgave.

Galaxy Book Ion (og Book S) har ikke en touchskærm, men kan prale af at have mest arbejdshukommelse af de tre enheder, nemlig 16 gigabyte RAM mod 8 gigabyte RAM i Book S og Book Flex.

Alle tre modeller sælges fra slutningen af juni og i en periode i kombination med en gratis tablet (Galaxy Tab A WiFi 32GB) eller et sæt gratis hovedtelefoner (Galaxy Buds+).

Vær i øvrigt opmærksom på at ingen af modellerne i Danmark sælges med mobilt internet, men alene med understøttelse af Wi-Fi 6.

