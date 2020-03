Lav kapselkaffe i lommeform

Har du tilfældigvis frygt for at gå på arbejde, fordi kontorkaffen smager surt? Vil du gerne have et lille espresso-skud i stedet for en stor kop kaffe, når du er på udflugter? Eller synes du, at kapselmaskinen tager for meget plads derhjemme?

Du skal svare ja til mindst et af disse spørgsmål, hvis denne test skal have nogen relevans for dig. For den bærbare espressomaskine Nanopresso, som vi har testet i de seneste uger, er ganske speciel.

Så hvis du ikke har en klar idé om, hvordan du vil bruge den, vil den hurtigt støve til. Omvendt - hvis du har overveje,t hvilke sammenhænge du vil benytte den, kan den overraske dig.

Dem, der har udviklet Nanopresso, har i hvert fald grundigt overvejet, hvilke udfordringer der er med den måde, der drikkes espresso på i dag. Eller rettere sagt: Måder, der ikke drikkes espresso på.

At købe espresso på en café er dyrt og er noget, de fleste mennesker ikke gør hver dag. Og en kapselmaskine fungerer kun, hvis du har strøm, og det er sjældent et apparat, som arbejdspladser investerer i.

Men med den hånddrevne Nanopresso, som ikke kræver strøm og kan passe både i din taske og i din kuffert, kan du i teorien stoppe med at tænke over, hvor du er og altid have muligheden for at forberede et ‘shot’, når du har brug for et. Enten med espressokaffe eller - via en adapter - ved at fodre den med Nespresso-kapsler. Alt på godt et lille minut og alene hjulpet på vej af det varme vand og håndkraft.

Vi har lavet espresso med både finmalet kaffe og Nespresso-kapsler i de seneste uger, og vi har selvfølgelig en holdning til smagen, brugervenligheden og ikke mindst anvendeligheden.

Der skal kræfter til for at presse kaffen ud. Foto: Tek.no

Den første ting, vi bemærkede, når vi brugte Nanopresso, var den gode byggekvalitet. De fleste dele er lavet af plast, men alt sidder godt og tåler, at man tager godt fat undervejs.

Det er rimeligt vigtigt, da espresso brygges under meget højt tryk. Det tryk opbygger du selv i maskinen ved at trykke på en pumpe på siden. Til tider kræver det relativ stor kraft, hvilket vi vender tilbage til.

Ifølge producenten laver Nanopresso espresso til dig med et tryk på op til 18 bar. Det lyder ret voldsomt, og selvom det ikke er muligt for os at teste det, noterer vi os, at det i det mindste ikke påvirker smagen. Og tåler bryggeren faktisk et tryk i den klasse, er maskinen solidt lavet.

Selve Nanopresso-enheden består af tre hoveddele. Den øverste kan enten være adapteren, som fyldes med malet kaffe, eller tilbehørs-adapteren der håndterer Nespresso-kapsler.

En af disse adaptere er fastgjort til pumpeenheden, som du igen tilfører en lille mængde vand.

Når du laver din espresso, skal du trække lidt ind i den del, hvor du fylder vand. Derefter springer den kop ud, som du både brygger med og drikker af.

Brygningen udføres ved at vende hele nanopresso-enheden på hovedet, så vandbeholderen peger opad, og adapteren med kaffe eller espresso kapslen i nedad.

Nu springer pumpen ud og lader dig opbygge trykket. Trykket bygger sig op efter de første otte pumpebevægelser og er i det hele taget meget ligetil. Når trykket bliver højt nok, bryder vandet automatisk ud af den øverste del og bevæger sig mod kaffen i den nederste del. Det er her, at det kan begynde at blive hårdt. Når vandet presses igennem kaffen, oplevede vi, at vi skulle bruge en masse kraft for at pumpe.

Der er tydeligt skum på resultatet. Foto: Tek.no

Det er ikke noget, du kan gøre med en enkelt hånd, og de første par gange kan du meget vel spilde, når du både 'sigter' og pumper. Nogle på redaktionen begyndte at ryste i armene, når der pumpes, især når der brygges fra malet espresso, hvilket kræver markant mere kraft end brygning fra nespresso kapsler. Du skal altså arbejde lidt, før du kan nyde de mørke dråber. Heldigvis tager det ikke mere end et halvt til et minut at få den maksimale dosis på 80 milliliter espresso ud.

Når du er færdig, bliver resultaterne overraskende gode. Den færdige espresso ser godt ud med et tydelig skum, som hører sig til og altid bør være til stede.

Det er måske lidt tyndere end fra en stor espressomaskine på en café, men ifølge vores beskedne testpanel af både kolleger og venner smager espressoen: 8x 'god', 2x 'godkendt' og 1x 'meh'.

Men så skal det siges, at Mr. Negative fik sin espresso serveret fra en kold Nanopresso og med vand fra kontorets te kedel, som ikke er så varm som fra en normal kedel.

Sådan ser udstyret ud, når man adskiller delene. Foto: Tek.no

Ganske hurtigt viste det sig, at der er en stor forskel mellem at lave espresso uden at forvarme Nanopresso enheden, og hvis du har kørt en dosis varmt vand igennem, før du brygger.

Smag påvirkes selvsagt negativt af for lav temperatur i vandet under ekstraktionen, men det er temperaturen på den drikkeklare espresso i koppen, der har fået de fleste til at være lidt skeptiske over for Nanopresso.

Forståeligt nok. For uden forvarmning målte vi, at temperaturen på vores færdige espresso var faldet til lidt over 60 grader.

Og 60 grader betyder, at espressoen skal drikkes med det samme. For hvert minut der går, falder temperaturen med to grader, og efter fire minutter kan den kaldes halvlunken. Alt under den temperatur er ikke godt nok.

Løsningen på dette problem er at køre lidt varmt vand igennem, inden du tilfører kaffe eller kapsel. Derefter får du en espresso, der er meget varmere ud af 'trykket', og som også holder varmen længe nok til, at du kan nyde den. Du behøver altså ikke længere at hælde den i dig.

Temperatur er vigtig, og det samme er brugen af nespressokapsel eller finmalet espresso. Førstnævnte er naturligvis lidt lettere, da en kapsel hurtigt klikkes på plads og blot skal foldes sammen efter brug. Finmalet espresso skal doseres i en lille beholder, og det bliver altid lidt rodet.

Derudover skal den våde og hårde komprimerede 'puck' løsnes. Du har brug for et værktøj til det, da det ikke nytter at øve vold mod den. Det er for øvrigt det eneste, der er lidt krævende, når det kommer til rengøring. Ellers er det helt ukompliceret og hurtigt gjort.

Mens kapsler kræver mindre manuel kraft, skal du bruge finmalet kaffe til at brygge de stærkeste espressoshots. Ekstra vigtigt bliver det, hvis du brygger en dobbelt dosis på 80 ml frem for et enkelt shot på 40 ml.

Enheden er solidt bygget og pænt designet. Foto: Tek.no

Se også: Storslået bærbar til budgetpris

Med ordentlig forberedelse kan Nanopresso give dig en dejlig espresso. Stærk eller blid, enkelt eller dobbelt, og uanset hvor du er - så længe du har adgang til varmt vand.

I en blindtest er det meget vanskeligt at skelne en espresso lavet med en Nespresso-kapsel på Nanopresso, og en større Nespresso-maskine der kører på strøm. Hvis noget skulle det være temperaturen, hvilket sandsynligvis er en fordel for sidstnævnte.

Så vi har altså ikke meget at udsætte på smagen eller selve processen med at brygge med hånden. Men testen har ikke gjort noget for at overbevise os om, at Nanopresso er en ting, der løser et stort behov for mange mennesker.

At være i stand til at lave en espresso hvor som helst er en dejlig tanke, men på udflugt, rundt om bålet eller på farten, foretrækker vi stadig en stor kop kaffe i stedet for et shot. Hvis du drikker espresso regelmæssigt, ville vi investere i en separat maskine til dette, så du får en varmere drink med mindre forberedelse.

Men hvis du er den type, der ikke har en plads til en større kapselmaskine, kan Nanopresso i bedste fald brygge shots, der er lige så gode. Ligeledes kan dette være et praktisk og overkommeligt valg for dem, der bare vil lave en espresso en gang om ugen og derefter skjule håndbryggeren i en skuffe resten af ​​tiden.

Hvis du har sur kaffe på arbejdspladsen, kan du også overveje Nanopresso. Men de fleste vil sandsynligvis få mere ud af at købe en plug-in-maskine, som de kan gemme i et hjørne eller bag pc-skærmen.