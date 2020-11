Leverer fed lyd uden støj

Så stor har jeg aldrig set den før.

Tanken slog omgående ned i mig, da jeg forleden åbnede salgsæsken med ladeetuiet til QuietComfort Earbuds, der er Boses bud på en in-ear-hovedtelefon - eller i hvert fald næsten in-ear - årgang 2020.

For etuiet er tæt på at være enormt og er bestemt ikke lommevenligt.

Men nu er det som bekendt ikke størrelsen, men gørelsen der i sidste ende skiller gode hovedtelefoner fra de dårlige. I hvert fald til et vist punkt. Og det beviser QuietComfort Earbuds, når man først har fået sat dem op med den efterhånden ganske gode Bose-app.

Det er tydeligt, at Bose har skuet op for etuiets størrelse. Men det kan - som Jabras Elite 85t (i toppen) og Apples AirPods Pro (t.h.) - lades trådløst. Foto: Ekstra Bladet

Smider en 'lydbombe' mod Apple

Sidder i skabet

For hvilken lyd og hvilken støjreduktion. Jeg er ærligt talt imponeret.

De to parametre kan ellers lyde som hinandens modsætninger, men i en moderne hovedtelefon som denne med elektronisk støjreduktion er de dybt afhængige af hinanden.

Jeg har testet hovedtelefoner, hvor støjreduktionen var mere til pynt og besvær, mens lyden bestemt var godkendt. Og modeller med ganske fin støjreduktion som lyden ikke kunne leve op til.

Den fælde har Bose effektivt undgået. For i QuietComfort Earbuds sidder støjreduktionen, som du kan regulere styrken af via appen, i den grad i skabet. Og lydbilledet er ditto på et meget højt niveau.

Her ses Bose QuietComfort Earbuds sammen med de noget mindre AirPods Pro. Foto: Ekstra Bladet

Luksus er ikke nok

Ikke for alle

Jeg har testet modellen på mobiltelefon (gående og på cykel), computer (på arbejdet) og som tv-lyd (i fysisk liggende tilstand). I alle situationer består den flot - bortset fra på cykel hvor vinden altså nemt tager fat og 'larmer', fordi enhederne sidder ud fra hovedet. Dog ikke så slemt som jeg oplevede det med B&O's ditto.

Modellen er også rigtig god til at holde strømmen og sidder trods enhedernes fysiske størrelse fint i ørerne.

Det sidste er der imidlertid ingen garanti for hos alle brugere. Jeg har undervejs ladet andre prøve modellen, og de - eller nærmere deres ører - var mere afvisende.

Det kan muligvis løses ved at skifte øredutterne ud til en af de andre størrelser, som følger med i salgskassen. Men det er igen en vigtig påmindelse om, at du både skal prøve og tilpasse så dyre gadgets, før købet besluttes.

Det er ikke alle ører, der passer til modellen. Men hvis de gør, venter der en unik lydoplevelse med fremragende støjreduktion. Foto: Ekstra Bladet

Sælger dig lyd med vilje

Højt på listen

Hvis modellen ellers passer til dig, venter der som allerede nævnt en virkelig god lydoplevelse. Det er det vigtigste for mange.

Men du skal så kunne leve uden muligheden for at skrue op og med for lyden direkte på enhederne.

Og uden den manglende adgang til nemt at koble sig til to enheder, så skiftet mellem for eksempel en telefon og en computer som lydkilde sker glidningsløst.

Det er faktisk en besparelse, jeg har lidt svært ved at forstå, når man ser på, hvor meget du skal betale for QuietComfort Earbuds.

Forbeholdene til trods bør modellen stå højt på listen hos dem, der jagter fed lyd uden støj. For på det område leveres en seks stjernet oplevelse!