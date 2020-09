Lidt for smarte: Lokker dig i en fælde

Det er kommet snigende de seneste år. Først med Apple som den velkendte 'murbryder', der har bygget hele sin forretning på at låse brugerne inde i en digital have uden udgang.

Og nu med firmaer som Google, Samsung og One-Plus, der alle udvikler deres egne platforme og ikke mindst gadgets, der er bygget til at spille perfekt sammen med andre produkter fra deres egen verden. Men som virker meget dårligt - hvis overhovedet - med konkurrenternes.

Bundet til OnePlus

Et godt 'dårligt' eksempel leverede OnePlus forleden, da de sendte en ny in-earhovedtelefon kaldet One-Plus Buds på markedet.

I sig selv er modellen fremragende, men den har en hage. Hvis du vil have den til at virke, som den er tænkt, skal du eje en One-Plus-telefon.

Den pointe understregede den kinesiske mobilproducent i flere omgange.

Først ved at man alene kunne indstille hovedtelefonen fra styresystemet på en nyere OnePlus-mobil. Og efterfølgende ved at frigive en app, der alene kan hentes til, ja, du gættede rigtigt: OnePlus-enheder.

Sådan sikrer du dig Et godt sted at tjekke, om du kan bruge en ny gadget flere steder end hos en enkelt producent, er ved at kigge den medfølgende app efter i sømmene. Hvis den er begrænset til alene at virke på nogle få produkter, vil det fremgå af beskrivelsen.

De er også slemme

Samsung er desværre ikke et hak bedre. Således er det en drøm at tilslutte firmaets konkurrent til OnePlus Buds kaldet Buds Live til en Samsung-enhed.

Det sker lige så enkelt og elegant, som hvis du kobler et Apple Watch eller AirPods til en iPhone.

Det samme gælder Samsung nyeste smartur, Galaxy Watch 3. Igen er interfacet på en Samsung-telefon perfekt tilpasset firmaets eget ur. Men tager du produkterne ud af Samsungs univers, er du på den.

Så er det ikke længere den samme, gode brugeroplevelse, hvilket er træls, når man først har betalt flere tusinde kroner for en ny dims fra Sydkorea.

Vælg de store fra

Man kan naturligvis ikke kritisere firmaerne for at gøre alt for at tjene penge.

Men førnævnte eksempler er en vigtig påmindelse om, at man virkelig skal kigge sig for, næste gang der skal indkøbes lyd, ure og andet, som du vil bruge sammen med en Androidtelefon eller iPhone.

Heldigvis er udvalget af for eksempel hovedtelefoner, der ikke er bundet til den samme producent, fortsat stort. Vores råd er derfor at vælge dem til og de store 'håndjern' fra.

