Lige i øret: Sådan lyder de bedste in-ear-hovedtelefoner du kan købe

Arbejdshesten og luksusdyret.

Sådan kan man med rette adskille Jabras Evolve 65t og Sennheiser Momentum True Wireless, der er blandt de bedste in-ear-hovedtelefoner, du kan købe lige nu.

Ekstra Bladet har de seneste uger testet modellerne op mod hinanden, og det blev et tæt kapløb, der faldt ud til fordel for Jabra. For 'arbejdshesten' i vores test har løbet stærkt i hele 2018 for at forbedre og udbygge sin 65t-serie med både en fitnessmodel til den aktive, svedende bruger. Og med Evolve nu også en model rettet mod forretningsmanden eller den private bruger, der vil have den bedste teknologi, der indtil videre er kommet ud af Jabras trådløse in-ear-arbejde.

Sennheiser har de seneste år udbygget deres Momentum-serie til i dag at være en ægte trådløse in-ear-oplevelse, der appelerer til dem, der både vil have fremragende lyd og et design, der smager af glamour.

Design og lydkvalitet er helt i top på modellen fra Sennheiser. Pr-foto

Design

Netop i designet kan man allerede på etuiet se, hvordan modellerne adskiller sig fra hinanden. Jabras sorte opladningsetui er praktisk, men også lidt kedeligt.

Det kan man ikke sige om Sennheiser, der både i form og design har gjort etuiet til en oplevelse i sig selv. Det er også fysisk større end Jabras, hvilket ikke nødvendigvis er godt.

Hovedtelefonerne ligner mere hinanden i formen og har samme designtanke. Begge er skruet sammen til at kunne sidde sikkert i brugerens ører, og der følger forskellige øredutter med, så du uanset din fysik kan få den perfekte pasform.

Betjeningen er hverken intuitiv eller logisk på Sennheisers hovedtelefon. Pr-foto

Betjening

At der nogle gange er en fordel ved at være praktisk anlagt, beviser Jabra, når man først har fået hovedtelefonen koblet til sin mobiltelefon eller computer. For mens Sennheiser har valgt, at al betjening skal ske med touch, så er der fysiske knapper på Jabra. Og her er Jabras løsning ganske enkelt mere intuitiv og brugbar.

Der skal nærmest en lille eksamen til for at forstå, hvordan Sennheisers hovedtelefoner skal betjenes. Og selv når man lærer det, er det fortsat ikke voldsomt logisk. Glem også alt om at have handsker på, når du betjener hovedtelefonen - det kan man, modsat på Jabra, ganske enkelt ikke.

Det kræver lidt øvelse at åbne Jabras etui. Der skal nemlig presses hårdt på låget for at få det til at åbne. Pr-foto

Trådløs forbindelse

Både Jabra og Sennheiser har ganske godt styr på, hvordan man skaber en stabil trådløs forbindelse. Dermed ikke sagt, at forbindelsen har været fejlfri under vores test. Men noget tyder på, at det snarere er valget af mobiltelefon end hovedtelefonen selv, der er problemet.

Da vi testede på en iPhone XR, gik det problemfrit at holde forbindelsen, mens vores test på Samsungs Galaxy S9 straks var mere svingende. Det er bare endnu et bevis på, at bluetooth-standarden trænger til at blive pudset af i begge ende - både hos producenterne af hovedtelefoner og hos mobilproducenterne.

På et punkt var Jabra dog uanset mobiltelefon bedre end Sennheiser, nemlig når der skulle skiftes fra en enhed til en anden. Det foregik ganske enkelt langt mere smidigt på Jabra, der gnidningsfrit selv finder de enheder, den kan tilsluttes. Eller reagerede meget hurtigt, når man manuelt forsøger at få kontakt til en tidligere parret enhed.

Med Sennheiser var det derimod ofte en kamp at få kontakt til enheder, der allerede var parret. I flere tilfælde måtte vi fjerne hovedtelefonen fra en enhed og parre igen, hvilket ikke var ideelt.

De to modeller har i øvrigt udmærkede apps, hvor det skal fremhæves, at Jabra har udviklet sin app hen over 2018, hvilket der også var klart behov for. Det er således meget nemmere i dag at finde den rigtige lydprofil til Jabras hovedtelefoner, uden at man først skal have en uddannelse som lydtekniker.

Det er et klart plus, at Sennheiser har valgt USB-C som ladekabel. Pr-foto

Lydkvaliteten

Her kom Sennheiser for alvor til sin ret. Momentum True Wireless leverer et så flot lydbillede, at vi nogle gange helt glemte, at vi havde en hovedtelefon på. Naturligvis fordi hovedtelefonen som Jabras sidder rigtigt godt i ørerne, men også fordi lydoplevelsen er så god, at man helt glemmer teknikken og bare nyder det.

Jabra har heller ikke noget at skamme sig over, men når det gælder lyden er Sennheiser en klar vinder i denne test.

Den lille USB-dongle i baggrunden følger med i købet hos Jabra og bruges til at skabe kontakt til en computer. Du kan også bruge computerens bluetooth-forbindelse, hvis du hellere vil det. Pr-foto

Samtalekvalitet

Hvad er det med trådløse headsets og samtalekvalitet? Selv Jabra, der er kendt for sine headsets til kontorer og biler, kommer ikke helt i land under vores test.

Flere gange måtte vi under samtaler gå fra headset til telefonen, fordi samtalepartneren klagede over, at 'lyden er altså noget dårlig'. Hvad forklaringen er, kan jeg i dag ikke svare på, men samtalekvalitet i trådløse headset er og bliver altså et problem - i hvert fald for os.

Der følger flere størrelser af øredutter med både Jabra (billedet) og Sennheiser. Det er en god idé at finde den rigtige, da det sikrer det halve af lydoplevelsen, at hovedtelefonen sidder perfekt. Pr-foto

Batteritiden

Mens Sennheiser altså vinder på lydkvaliteten, er det Jabra, der trækker stikket hjem på batteritiden. Faktisk har batteritiden på Sennheiser været så svingende, at vi nervøst har tjekket batteriprocenten undervejs, mens vi på Jabra på intet tidspunkt er kommet i nød.

Nogle gange har Sennheiseren endda formået at få batteritiden på den venstre enhed til at performe markant dårligere end den højre, hvilket enten er en 'mandagsfejl' i vores testenhed. Eller et generelt problem, som Sennheiser gerne må få gjort noget ved.

Det taler dog til Sennheisers ære, at de har valgt USB-C som ladekabel, mens Jabra trods den meget højre pris fortsat holder sig til microUSB. Det er ganske enkelt for billigt et valg, Jabra!

Dommen

Jabra vælger med Evolve at fortsætte en flot stil, der begyndte allerede ved CES i Las Vegas i 2018. Og Evolve er kronen på årsværket, som vi giver topkarakteren for at være den bedste samlede pakke i denne test.

Prisen er dog ganske pebret, og forbedringerne i forhold til udgangspunktet Jabra 65t (til blot 1300 kroner, red.) er så små, at du sagtens kan leve med netop 66t uden Evolve som fornavn.

Og kunne man parre to headsets, ville vi flytte det praktiske og logiske over i Sennheiser, der leverer den absolut bedste lydoplevelse, som du i dag kan få på markedet for in-ear-hovedtelefoner. Bare ærgerligt at resten af pakken ikke er perfekt.