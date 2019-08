Lille hovedtelefon med stor lyd

Kan en in-ear-hovedtelefon blive for lille?

Det er faktisk et af de store spørgsmål, efter Ekstra Bladet har testet nyheden Libratone Track Air+.

Modellen sætter nemlig for alvorlig denne type af hovedtelefoner på skrump. Faktisk så meget, at vi er ved at være nede i størrelser, der minder om dem, som hørehæmmede bruger.

Trådløs opladning

Libratone, der oprindeligt var dansk, men i dag er ejet af kinesere, blev kendt for sine højttalere.

De seneste år har firmaet dog bevæget sig ind på det store marked for hovedtelefoner. Og med Track Air+ viser Libratone, at de gerne vil i kamp med de store spillere på markedet.

For udover at det medfølgende - også lille - etui kan oplades trådløst, så har modellen aktiv støjreducering og er godt beskyttet mod vejr og vind.

Etuiet kan oplades med både et USB-C-kabel og trådløst. Foto: Heine Jørgensen

Fremragende støjreducering

Lad os derfor begynde med netop støjreduceringen, som i andre modeller kan være lidt af en akkilleshæl.

Særligt når man som Libratone har indbygget en funktion, hvor hovedtelefonen automatisk kan lytte til omgivelserne og selv indstille graden af støjbegrænsning.

Ikke alle slipper godt fra denne teknologi, men Libratone gør. Du kan godt vælge at lade støjreduceringen være slået fra eller styre den manuelt, men jeg er imponeret over, hvor godt systemet automatisk er i stand til at indstille sig selv, alt efter hvilken 'støjscene' - fx i trafikken eller kontoret - man befinder sig i.

Faktisk er støjreduceringen i Track Air+ så god, at den kan sammenlignes med den kvalitet, man får i dyrere og større over-ear-hovedtelefoner. Det er godt klaret!

Forbindelsen ryger

Det samme kan man sige om lyden, der er fyldig og nem at styre fra firmaets udmærkede app, alt efter de behov og ønsker man har. For så lille en in-ear-hovedtelefon er det lydmæssigt godt skruet sammen, hvad Libratone formår at få ud af modellen.

Jeg har dog ikke været ubetinget tilfreds med forbindelseskvaliteten, der nu og da svigter. Det gør den også på andre modeller - dog aldrig på AirPods! - og det er irriterende, at det sker.

Det kan fx være, når man har sin telefon i lommen eller ryster hurtigt på hovedet. Det kan muligvis rettes med en firmware-opdatering, og oplevelsen vil være forskellig fra telefon til telefon. Vi har i dette tilfælde testet på en iPhone Xs.

Når det gælder komfort og design er Libratone derimod lykkedes fint. Husk at bruge et par minutter på at vælge mellem de forskellige øredutter, som følger med i kassen.

Det er altså tid, der er givet godt ud senere, når hovedtelefonen både sidder og lyder bedre.

Det er nemt at placere enhederne i etuiet, hvor de magnetisk finder plads. Foto: Heine Jørgensen

Dommen

Udover mit forbehold over for udfaldene i Bluetooth-forbindelsen vil jeg anbefale interesserede selv at få fingrene i modellen, før de køber.

Vi taler altså om en meget lille in-ear-hovedtelefon og et ganske spinkelt etui, som for nogle vil være en kende for småt.

Derimod kan man hverken klage over lydkvalitet, batteritiden, støjreduceringen eller prisen, der p.t. ligger lige under 1500 kroner.