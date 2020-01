Lokkede unge med mad: Se fupdirektørs vilde salgstale

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Da Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri i sensommeren sidste år åbnede deres nu skandaleramte Facebook-firma Marketing Saver, var det Arvin, der stod for rekrutteringen og håndteringen af telefonsælgerne. Og her trak han tilsyneladende på sin 'erfaring' fra i dag tvangslukkede firmaer som Marketing Partners, der havde samme koncept.

Som Ekstra Bladet afslørede tidligere på ugen, måtte de unge sælgere således selv opdage, at de deltog i et udspekuleret fupnummer.

Der bruges både en klokke og store armbevægelser, når Arvin skal indfange de unge kandidater. Skærmdump fra videoen

Rasmus og Arvin fortalte ifølge de ansatte nemlig intet om, at når sælgerne lovede kunderne Facebook-hjælp for 99 kroner om måneden, så var der indbygget en gigantisk økonomisk fælde, der efter blot en uge ville koste kunderne op til 150.000 kroner - og nogle gange det dobbelte.

- Vi er i chok.

- Det går op for os, at vi er blevet brugt som dukker til at bondefange kunderne, så vores chefer kunne skovle penge ind, siger en af de tidligere ansatte, Christian Thorius, om sine oplevelser til Ekstra Bladet.

Frokost HVER DAG

Sælgerne fandt makkerparret via deres netværk, men også i en række jobgrupper for blandt andet studerende på Facebook. Og som man kan se i videoen i toppen af denne artikel, så var det en særdeles frisk Arvin Mazaheri, der solgte 'drømmejobbet' til firmaet kaldet Telemarketing Saver, der er en del af hele konstruktionen bag Marketing Saver. Også firmaer som Gutfelt Social og Future Social Holding er med i det omfattende netværk af iværksætterselskaber, som makkerparret har skruet sammen.

Videoen er optaget i lokalerne i Hvidovre, som firmaet nu er flygtet fra, efter vrede og voldstruende kunder mødte personligt op.

- Jeg hedder Arvin. Jeg sidder til daglig som direktør i selskabet, fortæller han under en gåtur gennem de næste tomme lokaler.

- Jeg søger DIG, som ønsker at komme til tops i salgsbranchen.

Lokkemaden i resten af videoen handler om den salgstræning, som ifølge Arvin Mazaheri har 'en værdi af 25.000 danske kroner '.

Han lover også, at de ansatte vil blive coachet to gange dagligt.

- Derudover kommer du til at være en del af et ungt og dynamisk miljø.

- Og for at sikre, at du trives bedst muligt, så giver vi dig også frokost HVER ENESTE DAG!

Her er et af opslagene, som videoen er brugt i.

Fik ikke løn

Hvad Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo glemte at fortælle - ud over bondefangeriet i de produkter, der skulle sælges - var den manglende løn.

Flere ansatte har ifølge Ekstra Bladet oplysninger således oplevet, at de ikke fik deres penge. Og mønsteret går igen fra andre virksomheder, hvor Arvin Mazaheri har haft hovedrollen. De unge behandles som kunderne åbenbart efter en 'brug-og-smid-væk'-opskrift.

Hverken Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo ønsker at tale med Ekstra Bladet om deres firmaer. Heller ikke Casper Dzienis, som i slutningen af november 2019 formelt afløste de to stiftere som direktør i hovedselskabet Marketing Saver, har reageret på Ekstra Bladets gentagne ønsker om et interview.

Herunder kan du læse hele kontrakten fra Marketing Saver og se de fælder, som bagmændene har bygget ind i den. Klik på de gule felter for en nærmere forklaring:

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.