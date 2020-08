Luksus er ikke nok

Ved første øjekast er der meget, man kan blive betaget af, når man får Beoplay E8 Sport i hænderne.

Helt som Apple forstår Bang & Olufsen nemlig at designe gode brugeroplevelser. Det gælder alt fra salgskassen til etuiet, der kan genoplade hovedtelefonen, og som selv kan oplades trådløst.

Byggekvaliteten er i top, og designerne har helt styr på, hvordan man skruer moderne forbrugerelektronik sammen med de helt rigtige farver og detaljer. Det er lækkert!

Designet fejler bestemt ikke noget. Foto: Ekstra Bladet

En stor model

Men efter nogle ugers test må jeg konstatere, at følelsen af luksus, den gode byggekvalitet og endnu finere lydkvalitet ikke er nok. Slet ikke når man tager hensyn til prisen, som ligger i den tunge ende.

Og det ærgrer mig, fordi modellen ikke kun er betagende, men også virker som et spændende alternativ på et marked, der drukner i muligheder for at købe dyr lyd til ørerne.

Ergonomisk er modellen, som man kan se på nedenstående billede, stor. Faktisk så stor, at jeg tvivler på, at alle vil kunne lægge ører til.

Jeg har normalt ikke problemer, men Beoplay E8 Sport er på kanten af, hvad jeg rent størrelsesmæssigt kan leve med. Og det gælder, selv når man tager sig tid til at finde de rigtige øredutter.

Her ses modellen sammen med AirPods Pro. Det er tydeligt, at Beoplay E8 Sport er markant større. Foto: Ekstra Bladet

Lydniveauet er for lavt

Dermed ikke sagt, at de falder ud af ørerne, men de føles tunge. Og hvad værre er, så har jeg flere gange oplevet cykelture, hvor jeg måtte opgive at høre noget som helst.

Enhederne sidder længere ude end andre modeller, hvilket gør vinden tydelig. Her hjælper det så heller ikke, at modellen er blandt dem, der har det laveste volumentryk, jeg længe har prøvet.

Og nej, jeg er ikke ved at blive døv. Jeg testede nemlig for en sikkerheds skyld - også på cykel - hvordan lyden klarer sig med Jabras Elite 75t og AirPods Pro. Begge har et langt højere volumentryk og er langt mindre påvirkede af vinden. Her er særligt AirPods Pro en vinder.

Du kan trådløst genoplade etuiet. Ifølge Bang & Olufsen har du strøm til 30 timers brug, før der skal lades igen. 20 minutters opladning giver omkring 90 minutters afspilning. Foto: Ekstra Bladet

Bøvlet opdatering

På et punkt svigter Bang & Olufsens fornemmelse for den gode brugeroplevelse også. Nemlig når du skal tilslutte modellen til firmaets normalt fine app. Og opdatere hovedtelefonen.

Det oplevede jeg som at have fået lektier for. Det tog således en krig og flere forsøg at opdatere modellen. Og de efterfølgende opkoblinger til appen på både Android og iOS var mere held end forstand.

Jeg blev heller aldrig ven med touchfunktionerne, men det er et problem, som de fleste andre producenter kæmper med.

Ovenstående anker bliver ekstra ærgerlige af, at når tingene faktisk fungerer, så leverer Beoplay E8 Sport stabile og lytteværdige resultater.

Denne besked oplevede vi lidt for ofte under testen. Og det skete på flere Android- og iOS-enheder. Foto: Ekstra Bladet

Vent med at købe

Ville jeg så købe modellen? Ja, inden jeg fik den til test, havde jeg længe haft et godt øje til E8-serien, der i denne tredje generation har fået rettet mange af de børnesygdomme, som modellen er berygtet for.

I dag glæder jeg mig over, at jeg ikke købte. For til prisen er der fortsat brug for at få rettet flere ting til, før Beoplay E8 Sport bliver pengene værd.

Det skal du vide De to enheder vejer 6,4 gram hver. Etuiet vejer 55 gram uden enhederne i. Enhederne er beskyttet mod vand og støv med en IP57-certificering. Det betyder, at de er fuldt støvsikrede og kan tåle nedsænkning i vand ned til en meters dybde i op til 30 minutter. Der følger disse ting med i salgskassen udover hovedtelefon og etui: USB-C-kabel, 4 størrelser silikoneørepropper (XS, S, M, L), 3 størrelser silikoneørefinner (S, M, L) og 1 størrelse Comply-propper (M) Kilde: Bang & Olufsen