Lydvinder taber ved kassen

Det er en uskik at begynde at tale om penge. Men denne test begynder netop der.

Ikke fordi Sennheiser, der står bag Momentum True Wireless 2, er dyrest på markedet.

Men fordi de og andre firmaer som Apple og Sony er lykkedes med at flytte prispunktet på in-ear-hovedtelefoner i den bedre klasse til 2000 kroner eller mere.

Det er altså tæt på optrækkeri, at man skal betale så meget for små enheder, der næppe har kostet så meget at producere. Langt fra.

Når der samtidig findes flere gode hovedtelefoner fra for eksempel Jabra til priser, der er 500 kroner eller mere lavere, så er en regning på i dette tilfælde over 2000 kroner svær at sluge.

Til venstre er det den seneste udgave. Foto: Ekstra Bladet

Lyden er en klar vinder

Selvom jeg nu er lykkedes med at ødelægge den gode stemning, forsøger jeg gerne at rette lidt op på den.

For som da jeg anmeldte forgængeren i begyndelsen af sidste år, er lyden fortsat den helt store vinder i disse in-ear-hovedtelefoner.

Sennheiser har i den grad styr på, hvordan god lyd i små indpakninger skal lyde.

Blandt forbedringerne er aktiv støjreduktion, bedre batteritid og ifølge Sennheiser lidt mindre enheder.

Man skal dog både se og føle særligt efter for at opdage de fysiske forskelle.

Der er ikke leget vildt med ændringer i designet her. Og det er på samme tid både godt og et problem.

Her er alternativet Når det gælder lyd og pasform, er mit forslag til et alternativ Jabra Elite 75t. Nyheden er nu tæt på 1200 kroner, hvilket faktisk er et røverkøb. Modsat Sennheiser kan denne model dog være for små. Vil du flotte dig så overvej Apples AirPods Pro.

Du skal være gal for at købe den

Er store i ørerne

Som med andre hovedtelefoner, du propper ind i ørerne, skal de passe.

Her hjælper det selvfølgelig, at du kan udskifte øredutterne, så enhederne sidder med den bedst mulige tilslutning.

Men nok så mange øredutter kan ikke ændre på den fysiske størrelse, som enhederne har. Og de her ligger i den større ende.

For nogle brugere vil det betyde, at enhederne presser mod øregangens yderkanter, hvilket kan gøre lytning i længere tid til en ’øm’ oplevelse.

Vent på rabatten

Løsningen er at følge det råd, jeg altid giver, når det gælder hovedtelefoner: Prøv dem.

Det kan i disse coronatider være en udfordring at få adgang til prøvemuligheder, men hvis du allerede i dag har problemer med at bruge for eksempel de hovedtelefoner, som følger med en iPhone, er Momentum True Wireless 2 nok for store for dig.

Og dommen? For den rigtige køber giver Momentum True Wireless 2 meget kvalitet for pengene. Særligt når de med rabat snart koster 1500 kroner.

