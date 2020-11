Lynhurtig bærbar fra Apple: Den skal du vælge

Undskyld.

Jeg ved godt, jeg ofte leger med skæve rubrikker og i dag underrubrikker. Og nogle gange ender forsøget på at være kreativ med det rene vrøvl. Undskyld.

Men at den nye M1-processor fra Apple totalt har forandret serien af MacBook-computere - og at de stadig er helt sig selv - passer faktisk.

Lad mig forklare.

MacBook Pro (t.v.) og MacBook Air. Du skal ind i menuen for indstillinger for at opdage, at de to modeller har en M1-processor. Foto: Ekstra Bladet

Velkommen til fremtiden

Normalt er det salgsgas og ganske usexet, hvis en specifikation eller komponenter ændrer sig i forbrugerelektronik som mobiltelefoner, tablets og computer.

Der skrues alt for ofte op for og ændres på teknologien i et forsøg på at få os til at købe den nyeste dims. Men denne gang har Apple i den grad ret, når de siger 'Velkommen til fremtiden for Mac'.

For med udviklingen af M1-processoren, der har været undervejs et par år, er det netop en komponent og helt nye specifikationer, der ændrer Mac-computerne fundamentalt.

Der er indbygget læser til fingeraftryk i begge modeller, som er praktisk og nem at bruge. Foto: Ekstra Bladet

Inspireret af iPad

Indtil videre sidder den nye processor i en opdateret MacBook Pro, MacBook Air og Mac Mini. Vi har testet de to bærbare nyheder i basisudgaverne, som designmæssigt og funktionelt er de bærbare, mange allerede kender.

Imidlertid betyder den nye processor, at det går stærkt. Virkeligt stærkt.

Selv i basismodellen af MacBook Air med otte gigabyte RAM og 256 gigabyte intern lagerplads taler vi om en computer, der ligger oppe på siden af det bedste, Apple nogensinde har lavet.

Det er tydeligt, at inspirationen er hentet fra de processorer, der styrer firmaets iPads. Hvis du åbner computeren fra dvale, ser det ud, som om skærmen har været tændt hele tiden. Alt er klar, når du har brug for det.

På samme måde afvikles programmerne glidende og med en uset høj hastighed. Dataoverførsel er hurtigere, wi-fi mere effektiv og brugeroplevelsen markant forbedret. Og det gælder uanset om du køber en MacBook Air eller en MacBook Pro.

Her kan du se, hvad youtuberen Marques Brownlee tænker om M1-processoren og de nye Mac-computere. Video: YouTube

Her halter det

Ikke alt er dog i top, men det er ikke M1-processorens skyld.

Jeg er fortsat ikke vild med touchbaren, der sidder i toppen af Pro-serien. Den plads var bedre brugt til fysiske knapper.

I både Air og Pro sidder der fortsat et ringe webkamera, der er kørt så langt bagud, at Apple enten tager pis på kunderne eller bare er ligeglade med, at billederne sjældent bliver særligt gode under Zoom- og Teams-opkald. Hvorfor Apple? Hvorfor?

Derimod skal du ikke være nervøs for, at dine gamle Mac-programmer ikke længere virker. De færreste er endnu blevet optimeret til M1, men det sker, går det endnu stærkere.

Samtidig bliver alle andre programmer automatisk 'oversat' til den teknologi, som processoren understøtter. Og langsomt men sikkert vil de mange af de programmer, du allerede kender fra iPhone og iPad, begynde at fungere på Mac. Nogle af dem virker allerede nu.

Touchbaren i Pro-modellen er en funktion, som Apple er meget alene om at elske. Vi glæder os til, at den en dag bliver pillet ud og erstattet af fysiske funktionstaster, som du får på den billigere MacBook Air. Foto: Ekstra Bladet

Vild batteritid

Nu skulle man tro, at højere ydelse koster på batteritiden. Ikke mindst fordi batteriet ikke er ændret i forhold til forgængerne. Resultatet er heldigvis det modsatte.

Aldrig har et batteri holdt så godt ud som i disse nye bærbare. Selv ved seriøst brug nåede vi langt forbi 10 timers mærket, før laderen måtte frem.

Det er imponerende gode batteritider, begge modeller leverer. Igen fordi det er lykkedes Apple at overføre sin viden fra tabletserien til de bærbare.

Spørgsmålet er derfor alene, hvilken model du skal købe, hvis du i løbet af de næste måneder får brug for en ny bærbar fra Apple.

Se dommen fra The Verge over den nye M1-processor her. Video: YouTube

Professionelle bør vente

Mit første klare svar er, at du skal købe M1-modellen, medmindre du har et særligt behov, som den snart forældede Intel-model dækker.

Det gælder dem, der bruger deres bærbare professionelt og vil skrue op for RAM (16 gigabyte er p.t. grænsen på M1-modellerne), kræver flere USB-C-porte (der er kun to) eller have et dedikeret grafikkort (som er integreret med processoren på M1).

Netop de professionelle brugere er da også dem, jeg ikke klart kan anbefale at vælge M1 i dag. 16 tommers-udgaven af MacBook med M1 er nemlig ikke klar endnu. Heller ikke Mac Pro eller iMac. De er værd at vente på.

Du kan roligt vælge den billigste model, Air, der her ses til venstre. I bunden er det MacBook Pro. Begge med M1-processoren. Foto: Ekstra Bladet

Hurra for et hit

Alle andre - og det er de fleste - skal derimod ikke tøve. Vælg bare M1.

Og valget for de fleste af dem bør være MacBook Air. Den merpris, du betaler for MacBook Pro, giver for lidt ekstra værdi, mener jeg.

Du får ganske vist en fysisk blæser, der kan gøre processoren mere effektiv, hvis den virkelig bliver presset. Men MacBook Air uden blæser er rigeligt til hverdagsbrug.

Formfaktoren og andre mindre detaljer er også lidt anderledes, men ikke markant bedre i MacBook Pro. Så spar roligt pengene og vælg en Air.

For selv i basismodellen af Air er M1-serien ikke kun fremtiden for Mac. Det er en fremtid, der allerede er her.

Hurra for et hit!

