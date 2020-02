Mand bag legendarisk genvej er død

Det er ikke sikkert, du kender Larry Tesler, men du kender højst sandsynligt hans mest berømte opfindelse: Genvejstasterne til 'klip, kopiér og sæt ind', bedre kendt som 'copy paste' på engelsk.

Softwareudvikleren, der opfandt de berømte genveje tilbage i 1970'erne, er død i en alder af 74 år. Det skriver BBC.

Larry Tesler arbejdede som programmør og forsker i kunstig intelligens. I 1973 fik han arbejde hos hos virksomheden Xerox, der er gået ud med en officiel hyldest til deres tidligere medarbejder.

- Opfinderen af klip/kopiér & sæt ind, find & erstat og mere var tidligere forsker Larry Tesler. Din arbejdsdag er nemmere takket være hans revolutionerende idéer. Larry døde mandag, så vær med til at hylde ham sammen med os, skriver Xerox på Twitter.

Det var netop hos Xerox, at Larry Tesler opfandt de berømte genvejstaster sammen med sin kollega Tim Mott. Siden arbejdede han også for blandt andet Apple, da han blev headhuntet af selveste Steve Jobs og arbejdede sig op til at blive chefforsker.

Efter 17 år hos Apple var han siden hos Amazon og Yahoo.

Larry Tesler 'kombinerede computervidenskab med en modkultur og vision om, at computere bør være for alle,' lyder det fra Silicon Valley's Computer History Museum ifølge BBC.