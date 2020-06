Markante ændringer på vej

Google laver beskedsystemet radikalt om på Android-telefoner - se her hvordan det kommer til at virke

Efter en kort forsinkelse på grund af urolighederne i USA har Google netop præsenteret de væsentligste ændringer, som kommer til at ske i det kommende Android 11-system.

Den største er lanceringen af et helt nyt beskedsystem, som faktisk var planlagt til at blive frigivet med det nuværende Android 10-styresystem. Ideen er, at styresystemet samler beskeder som for eksempel dine sms, Facebook-beskeder, beskeder på Twitter og beskeder fra en række af andre apps.

Og så samles beskederne i telefonens oversigt over notifikationer. Samtidig introduceres et 'boble'-system ala det, man allerede kender fra Facebook Messenger. Når der kommer en ny besked, dukker den med andre ord op som en boble på skærmen.

Du får også mulighed for at prioritere beskedtråde og afsendere, så nogle af dem vil kunne trænge igennem til dig, selv hvis du har sat din enhed til 'Forstyr Ikke'.

Ejerne af Googles egne Pixel-telefoner, for eksempel Pixel 4 (billedet), får tidlig adgang til Android 11 og kan betateste styresystemet allerede fra i dag. Foto: Eduardo Munoz/Ritzau Scanpix

Test Android 11 på Pixel Selvom Android 11 først officielt frigives senere i år, bliver det fra i dag muligt at betateste det nye styresystem. Det kræver dog, at man ejer en nyere Pixel-telefon, der er Googles eget mærke. Og at man er klar til at løbe den store risiko for fejl på sin mobiltelefon, som en betatest altid udgør. Du kan læse mere om mulighederne for at blive betatester her.

Funktionerne i det nye boblesystem til beskeder i Android 11 minder meget om dem, man allerede kender fra Googles Gmail. Video: Google

Mere sikkerhed

Også sikkerheden er i fokus i Android 11. Fremover vil Android-brugere med adgang til det nye styresystem mere præcist kunne styre, hvilke rettigheder en app får.

I dag kan man styre, at en app for eksempel kun får adgang til din placering, dit kamera eller dine kontakter, når den er i brug. Med Android 11 kan man begrænse appens adgang til blot den ene gang, du har den åben, hvorefter rettighederne fjernes.

Android 11 holder samtidig øje med, hvornår du sidst har brugt en app og nulstiller den til basisindstillingerne, hvis det er lang tid siden, at du sidst har brugt den. Det lægger et ekstra lag af sikkerhed ind i telefonen, så du ikke hele tiden skal holde øje med, hvilke apps du for eksempel har givet rettigheder til at følge med i, hvor du er.

Ved at trykke på tænd/sluk knappen aktiveres det nye menusystem med direkte adgang til for eksempel at styre smarte enheder i hjemmet fra det samme sted. Video: Google

Ny menu til det smarte hjem

Andre interessante nyheder i Android 11 er for eksempel muligheden for at tidsstyre et mørkt tema, så det kan være slået fra eller aktiveres i udvalgte perioder af døgnet.

Der kommer samtidig en helt ny menu, som du styrer ved at holde tænd/sluk knappen inde i længere tid. I menuen kan man herefter styre og få et overblik over de forskellige smarte enheder, man har i sit hjem.

På den måde slipper brugerne for at skulle håndtere forskellige apps for at styre alt fra lys og alarmer til låse og temperaturen i hjemmet. Det hele er samlet i den nye menu.

Du kan læse meget mere om det nye styresystem her.

Se her hvordan du kan begrænse apps rettigheder endnu mere i Android 11. Video: Google

