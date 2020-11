Max eller Mini? Apples lille nyhed er den største

ANMELDELSE: iPhone 12 Mini er årets ægte nyhed fra Apple, mens 12 Pro Max er for stor og for dyr til de fleste, mener Ekstra Bladets tech redaktør

Et hit ud af fire nyheder.

Det er status, efter vi nu har testet samtlige fire modeller i iPhone 12-serien.

Dommen over iPhone 12 og 12 Pro faldt forleden, da vores to gæsteanmeldere med iPhone X og Xs i lommen ikke så den store grund til at opgradere til 12-serien. Jo, det er da fine telefoner, men hvis man har en iPhone, der virker fint, er fremskridtene for små og for dyre, mente de.

I dag har jeg så taget både iPhone 12 Mini og 12 Pro Max under samlet, kærlig behandling. For i min bog giver det rigtig god mening at lægge anmeldelserne af den største og mindste nyhed sammen. Ikke mindst fordi Apples på papiret mindste nyhed i år faktisk er den største.

Se manuskriptet: Løj for at skaffe nye kunder

Apple sluger kæmpe kamel

Et velbygget hit

Det har da også været minien, som de fleste har haft lyst til at se og få i hænderne. I en tid, hvor mobiltelefoner ifølge producenterne nærmest ikke kan blive store nok, viser reaktionen, at behovet for en mindre telefon, som man kan få hænderne rundt om og nå toppen af med fingrene, fortsat er stort.

Bortset fra batteriet og den fysiske størrelse - et 5,4 tommers display mod 6,1 tommer - er iPhone 12 Mini magen til den dyrere iPhone 12. Men fordi kanterne som på resten af 12-serien er meget smalle, får du en større skærm - 5,4 kontra 4,7 tommer - end på en iPhone 8 i en mindre krop. Minien er også en smule lettere.

Hvis du protesterer nu, fordi man slet ikke kan sammenligne en mini med 8'eren, giver jeg dig helt ret. For nyheden er en klart bedre telefon end iPhone 8 med Face ID, fremragende kameraer og lynhurtig indmad. Og jagter du en lille telefon, der skal være en iPhone, er 12 Mini i den grad et velbygget hit til en næsten acceptabel pris.

Batteriet er det mindste i serien, men føles som på iPhone 12 og 12 Pro: Fortsat ikke imponerende men du kommer igennem en dag uden problemer.

Her ses hele 12-serien. Fra venstre er det mini, 12, 12 Pro og 12 Pro Max. Foto: Apple

Batteritiden eksploderer

Stor og klodset

Omvendt er prisen for den gigantiske iPhone 12 Pro Max (frygteligt navn!) på Månen. Det er også en telefon, der fysisk er så stor, at den vil skræmme mange væk.

Du skal med andre ord være meget interesseret i at få en stor skærm og ditto de bedste kameraer, som Apple nogensinde har lavet. Der er ikke en finger at sætte på kvaliteten her. Du får i den grad, hvad du betaler for, nemlig en luksustelefon med det bedste Apple kan levere.

Men hvis du som jeg også orienterer dig i Android-land, så går det hurtigt op for dig, at 12 Pro Max er en smule klodset. Her er for eksempel Samsungs lige så dyre telefoner mere elegante og fladede, ligesom displayet fra Samsung leverer lige så god kvalitet. Men Apple banker så sydkoreaerne på kameraerne.

Selvsamme Samsung har også et altid-på-display, som er en funktion, jeg for alvor elsker og bruger i min private Galaxy S20 Ultra. Funktionen gør det muligt hele tiden at se klokken og andre vigtige informationer på displayet.

Og nåååh ja, så er der 5G på dualsim, som Apple ikke evner og fortsat ikke kan fortælle, hvornår vil virke. Bruger du to simkort i iPhone 12-serien, er der lukket for 5G, hvilket ellers er det store salgsargument i år. Du kan også glemme alt om at bruge et eksternt hukommelseskort i en iPhone.

Batteriet på iPhone 12 Pro Max er af gode grunde det største i serien - men mindre end sidste år - og leverer det, som iPhone 12-serien uanset model burde. Nemlig et virkeligt godt batteri.

Apple giver dig 5G med måde. iPhone 12-serien understøtter nemlig alene teknologien, hvis du nøjes med at bruge et enkelt simkort i telefonen. Foto: Apple

iPhone 12: Drop den bare

Her er dommen

Det står vist allerede klart, hvad jeg tænker om de to modeller.

iPhone 12 Mini er årets hit for dem, der vil have en lille iPhone. Og iPhone 12 Pro Max er bare endnu en iPhone i gigastørrelse, som du nemt fortryder, fordi du betaler for meget for en for stor telefon.

Uanset dit valg er rådet herfra som altid: Gå nu forbi en butik og prøv dem. Max, fordi den kan være for stor. Og Mini, fordi skærmen trods sine fordele i forhold til for eksempel iPhone 8 er ganske lille.

Leverer fed lyd uden støj