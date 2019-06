Medie: Amerikansk cybervåben bruges til at afpresse flere store byer

Et mistet cybervåben fra den amerikanske efterretningsorganisation NSA skaber nu alvorlige og kostbare problemer verden over.

New York Times har kulegravet sagen, der begyndte i 2017, hvor NSA mistede kontrollen over våbnet med navnet EternalBlue.

Se også: USA varsler modsvar efter globalt cyberangreb

Angriber USA

Siden har hackere fra blandt andet Rusland, Kina og Nordkorea brugt teknologien til at inficere computere verden over og afpresse ofrene for store beløb. Det fortæller det amerikanske medie PBS blandt andre.

Paradoksalt nok har hackerne, der kalder sig selv Shadow Borkes, angiveligt kastet sig over Baltimore, hvor netop NSA holder hjemme, skriver avisen.

Her er tusindvis af computere gennem de seneste tre uger blevet låst, og angrebene har skabt store problemer for områdets myndigheder og indbyggere.

Thomas Rid, som er ekspert i cybersikkerhed ved Johns Hopkins University, kalder sagen for 'den mest ødelæggende og kostbare NSA-lækage nogensinde', mens han ofte - særligt fra sin Twitterprofil - langer ud efter den amerikanske regering.

- Regeringen har nægtet at tage ansvar eller blot svare på de mest grundlæggende spørgsmål. Kongressens tilsyn synes at have svigtet. Den amerikanske befolkning har krav på et svar, har Rid eksempelvis sagt til New York Times 25. maj i år.

Sikkerhedseksperter fortæller ifølge flere medier, som danske Politikken refererer til, at angreb med EternalBlue lige nu er på sit højeste.

Siden 2017 har våbnet været brugt til at hacke og afpresse virksomheder verden over. Efterretningstjenesterne NSA og FBI ved endnu ikke, om hackergruppem er udenlandske spioner eller amerikanske statsborgere med indgående kendskab til systemet i USA.

Se også: Hackergruppe truer med nyt angreb

NSA er tavse

Indtil videre har hverken NSA eller den amerikanske regering taget ansvar for sagen eller givet nogle svar på, hvad man vil gøre for at stoppe hackerne.

Men efter historien er kommet frem, har et kongresmedlem fra Maryland afvist, at det var NSA-våbnet, der står bag de lokale angreb. NSA selv er fortsat tavse.

Tidligere har det danske rederi Mærsk i sommeren 2017 været ramt af cyberangreb af den ukendte hackergruppe. Det kostede virksomheden et større milliardbeløb.

Du kan læse mere om den opsigtsvækkende sag herunder.

Se også: Mærsk-chef efter cyberangreb: - Det kom bag på os

Se også: Hackere skaber falske bitcoins

Se også: Virushelt erkender: Jeg var selv en skurk

Se også: Dansk efterretningstjeneste får fri adgang til firmaer

Se også: Så ondt er globalt cyberangreb: Bygget til at ødelægge alt

Se også: Skræmmede virus spreder sig: Så udspekuleret er det store hackerangreb

Se også: Mærsk er ikke alene: Omfattende cyberangreb har ramt Europa

Se også: WannaCry hærger stadig: Honda lukker fabrik efter ny ransomware-infektion