Medie: Apple og Google lytter med på danske telefoner

Efter afsløring: Mark under lup

Facebooks stifter og vigtigste aktionær, Mark Zuckerberg, er kommet under et nyt voldsomt pres.

Det sker, efter firmaet har erkendt, at man med hjælp fra 3. parter har aflyttet og udskrevet brugernes lydoptagelser på Facebook Messenger.

Mistænkt for at lyve

Ifølge den amerikanske senator Gary C. Peters, der er demokrat, skaber afsløringen tvivl om, hvor ærlig Mark Zuckerberg var, da han i april sidste år vidnede over for de amerikanske politikere.

'Under høringen spurgte jeg dig meget nøje, om Facebook bruger lyd fra brugerne til at få flere personlige oplysninger om dem. Dit klare svar var et nej,' skriver senatoren i et brev til Mark Zuckerberg.

I brevet forlanger han i ni punkter, at Mark Zuckerberg og Facebook giver politikerne dokumentation for, at firmaet taler sandt.

