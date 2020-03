Medie: Apple trodser corona-krisen

Som så mange andre industrier er også tech-branchen ramt af den globale coronakrise.

Alligevel ventes efterårets store lancering af 2020-iPhones, der formodentlig bliver Apples første smartphones med 5G, imidlertid ikke at blive ramt af krisen. I hvert fald ikke i nævneværdig grad, skriver Bloomberg.

Og årsagen til at Apple måske klarer frisag? Timing!

Produktion i gang igen

Apple fastlægger nemlig ifølge Bloombergs kilder hovedparten af designet og funktionerne på næste års iPhone mellem november og december det foregående år. Det vil sige i 2019 for 2020-modellerne. Og produktionen vil begynde omkring maj i år.

For kort tid siden forlød det således, at Apples produktion var 'back-on-track' i forhold til produktionen af den kommende iPhone 9 og iPhone 9 Plus.

Butikker lukket Apple har i en periode haft lukket alle forretninger i Kina, men disse skulle være åbnet igen. I resten af verden har Apple imidlertid lukket deres flagshipstores. Apple har bare ikke en Apple Store i Danmark. Herhjemme er Humac, det tætteste vi kommer på en officiel Apple Store. Og Humac har også sadlet om her i krisetiden og lukket samtlige butikker i en periode, men holder som Apple sin webshop åben.

Forvent små leverancer

Selv med en mindre forsinkelse vil Apple derfor kunne holde deres timing nogenlunde – måske med små leverancer i begyndelsen, hvilket ikke er unormalt for Apple, skriver MereMobil.dk.

Virusudbruddet udfordrer dog Apple i forhold til den afsluttende design- og testfase – altså den fase, hvor de tester tidlige udgaver af de kommende produkter.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Afhængig af underleverandører

Men ikke alt er under Apples kontrol, da firmaet som alle andre afhængige af underleverandørerne. Og her forlyder det, at disse endnu ikke er tilbage på fulde omdrejninger.

Blandt de mange underleverandører benytter Apple sig eksempelvis af firmaet Corning Inc. til glasset på telefonerne, mens Qorvo Inc., Skyworks Solutions Inc. og Broadcom Inc. er leverandører af de trådløse chips.

Samsung Display og LG Display Co. står i Sydkorea for skærmleverancerne, mens Apples egne ingeniører arbejder i München på modems til mobilforbindelserne i telefonerne.